Akıllı merceklerle 40 yaşından sonra gözlüklerden kurtulabilirsiniz

Acıbadem Kayseri Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Altan Göktaş, akıllı merceklerle hastaların 40 yaşından sonra gözlüklerden kurtulabileceğini söyledi. Gözdeki kusurları düzeltme ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Göktaş, "Hepinizin bildiği gibi excimer lazer, göz bozukluğuna veya kırma kusurlarına ilk uyguladığımız yöntem. Bunu 20 - 40 yaş arasındaki göz yapısı, göz dokuları, kornea dokusu ve gözün diğer katmanları normal olan kişilere uyguluyoruz. Excimer lazer oldukça güvenli ve olumlu sonuçlar aldığımız bir yöntem yaklaşık yüzde 90’ın üzerinde iyi ve kalıcı sonuçlar alıyoruz. Bu ameliyatlarda hastalara işlem sırasında herhangi bir anestezi uygulaması veya enjeksiyon uygulaması yapmıyoruz, sadece damla ile uyuşturarak bu ameliyatları gerçekleştiriyoruz. Excimer lazer 20 ila 40 yaş arasındaki kişilerin problemlerini çözebiliyor ancak yaş 40’ın üzerine çıktığı zaman hepimizin bildiği gibi yakın problemleri de başlıyor hastalarımızda. Excimer lazer ile hem uzak hem yakın problemini çözemiyoruz. Dolayısıyla daha farklı yöntemler uygulamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Akıllı merceklerle hem yakın hem uzak problemler çözülebiliyor"

Göz içine takılan akıllı merceklerle hem yakın hem de uzak problemlerin çözülebildiğinin altını çizen Göktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Son yıllarda Excimer lazer dışında 40 yaş ve üzerine uyguladığımız yöntem akıllı mercek uygulamaları veya Premium mercekler olarak da biliniyor. Akıllı mercekler göz içine ameliyat ile taktığımız mercekler. Bunlar hastanın hem uzak hem de yakın problemini çözdüğü gibi eğer mevcut olan durumunda katarakt varsa yine bu akıllı mercek ameliyatlarında bunları çözebiliyoruz. Onun dışında hasta da eğer bir astigmat problemi de varsa yine akıllı merceklerle hastamızın astigmatını da çözebiliyoruz. Yani 20 ila 40 yaş arasında excimer lazer, 40 yaşından sonra akıllı merceklerle miyop, hipermetrop, astigmat ve aynı zamanda da yakın problemini halledebiliyoruz. Bir diğer önemli husus ta excimer lazer ameliyatlarında, lens kullanmalarında yakın problemini de halledebiliyor olmamız. Tabi bu 4-5 özelliği birlikte çözebilmemiz aynı zamanda hastanın mevcut olan katarakt durumunu çözmemizden dolayı hastaya gözlüksüz bir yaşam sağlayabiliyoruz. İleri yaş hastalarda en sık görülen gözlük kullanımındaki zorluk tabi hastalarımız hem yakın için hem uzak için ayrı ayrı gözlük kullanabiliyorlar. Biz bunlara multifokal camlar diyoruz. Bunlar seneler içerisinde yıpranabiliyor, yıllık değişimleri gerekebiliyor veya gözlüğün unutulması ve kaybolması durumlarına sık rastlanabiliyor. Örnek vermek gerekirse hastalarımız en basit bir market alışverişlerinde gözlük kullanmadan aldıkları yiyeceklerin son kullanma tarihini bile göremeyebiliyorlar bunu akıllı merceklerle halletmek mümkün. Hastalarımızın göz yapısı uygun olanlar ve gözlükten kurtulmak isteyenlerden excimer lazer dışında mercek tedavileri de hastanemizde başarıyla yapılmaktadır. Tabi katarakt gelişiminde bahsettim katarakt hepimizin de bildiği gibi bir ileri yaş hastalığı yani yaş en önemli risk faktörü. Yalnız kataraktı arttıran bazı faktörler var bunlara dikkat etmemiz gerekiyor bunlardan en önemlisi mevsim."



