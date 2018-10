Akıllı prizler ile elektrik tasarrufu yapmak mümkün

Örneğin, akıllı TV’nin her gece 24 ile sabah 08 arasında tamamen kapalı olması programlanarak, bu saatler arasındaki elektrik tüketimi sıfırlanabiliyor. TP-Link’in HS110 model akıllı prizi ile ise prize bağlı cihazların elektrik tüketimini ölçmek ve günlük/haftalık/aylık tüketim raporları almak mümkün. Böylece her cihazın tükettiği elektriği kontrol ederek, tasarruf planları yapılabiliyor.

Ofislerde de akıllı priz kullanılarak elektrik tasarrufu yapılabilir. Örneğin, gün boyu sıcak-soğuk içme suyu sağlayan sebilleri akıllı prize bağlamak önemli bir tasarrufa neden olabilir. Sabah işbaşı yapıldığında soğuk ve sıcak suyun hazır olması için sebilin örneğin her sabah saat 08:30 çalışmaya başlaması ve her akşam saat 18’de kapanması akıllı priz ile programlandığında sebilin 14.5 saat elektrik tüketmemesi sağlanır. Bu tür örnekleri çoğaltmak ve elektrik tasarrufunu bu yolla artırmak mümkün.

Elektrik tasarrufunun yanı sıra akıllı prizlerin sağladığı konfor, güvenlik gibi unsurları da unutmamak gerek. Hem elektrikli cihazları akıllı telefon aracılığıyla her yerden kontrol edebilmek, açıp kapatabilmek; hem olası yangın, hırsızlık vb tehlikelere karşı güvenlik amacıyla kullanım; hem de elektrik tüketiminde tasarruf için TP-Link’in HS100, HS110 model akıllı prizleri ve hem akıllı priz hem WiFi genişletici özelliğine sahip RE270K ürünü uygun çözümler.

