Akıllı prizler ile elektrik tasarrufu yapmak mümkün

Her konuda olduğu gibi elektrik tüketiminde de tasarruf yapmak önemli. TP-Link’in akıllı prizler i sadece prize bağlı cihazlarının kullanımını kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda elektrik tasarrufu da sağlıyor.

Evlerde pek çok elektrikli cihaz aktif kullanımda olmadığı zamanlar ‘beklemede’ (stand-by) kalıyor. Cihazların beklemede kaldığı süre içinde tükettikleri elektrik ise sanıldığından bir hayli fazla. Örneğin, gece yatarken beklemeye alınan bir akıllı TV, tüm gece ve birçok evde ertesi gün akşama kadar prize takılı ve bekleme modunda da olsa elektrik tüketiyor. Buna bir de decoder, oyun konsolu, vb prize takılı olarak tuttuğumuz cihazları eklediğimizde sadece bekleme modunda aylık 20 TL’ye varan tüketimler söz konusu olabiliyor.

Oysa bu tür cihazları TP-Link akıllı prizlere bağladığımızda, kullanımda olunmayan zamanlarda tamamen kapatmak ve elektrik tüketimlerini sıfırlamak mümkün. Üstelik bu açma-kapatma işlemleri akıllı telefon uygulaması olan Kasa üzerinden çok rahat yapılabiliyor. İstenirse Kasa uygulaması üzerinden bu akıllı prize bağlı cihazlar için bir program da oluşturulabiliyor.