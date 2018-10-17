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Akıllı prizler ile elektrik tasarrufu yapmak mümkün

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.10.2018 10:17 | Son Güncelleme

‘Beklemede’ kalan cihazları akıllı priz aracılığıyla kullanımda olmadığı zamanlar kapatmak, aylık elektrik faturalarında düşüşe neden oluyor.

Akıllı prizler ile elektrik tasarrufu yapmak mümkün

Her konuda olduğu gibi elektrik tüketiminde de tasarruf yapmak önemli. TP-Link’in akıllı prizler i sadece prize bağlı cihazlarının kullanımını kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda elektrik tasarrufu da sağlıyor.

Evlerde pek çok elektrikli cihaz aktif kullanımda olmadığı zamanlar ‘beklemede’ (stand-by) kalıyor. Cihazların beklemede kaldığı süre içinde tükettikleri elektrik ise sanıldığından bir hayli fazla. Örneğin, gece yatarken beklemeye alınan bir akıllı TV, tüm gece ve birçok evde ertesi gün akşama kadar prize takılı ve bekleme modunda da olsa elektrik tüketiyor. Buna bir de decoder, oyun konsolu, vb prize takılı olarak tuttuğumuz cihazları eklediğimizde sadece bekleme modunda aylık 20 TL’ye varan tüketimler söz konusu olabiliyor.

Oysa bu tür cihazları TP-Link akıllı prizlere bağladığımızda, kullanımda olunmayan zamanlarda tamamen kapatmak ve elektrik tüketimlerini sıfırlamak mümkün. Üstelik bu açma-kapatma işlemleri akıllı telefon uygulaması olan Kasa üzerinden çok rahat yapılabiliyor. İstenirse Kasa uygulaması üzerinden bu akıllı prize bağlı cihazlar için bir program da oluşturulabiliyor.

Örneğin, akıllı TV’nin her gece 24 ile sabah 08 arasında tamamen kapalı olması programlanarak, bu saatler arasındaki elektrik tüketimi sıfırlanabiliyor. TP-Link’in HS110 model akıllı prizi ile ise prize bağlı cihazların elektrik tüketimini ölçmek ve günlük/haftalık/aylık tüketim raporları almak mümkün. Böylece her cihazın tükettiği elektriği kontrol ederek, tasarruf planları yapılabiliyor.
Ofislerde de akıllı priz kullanılarak elektrik tasarrufu yapılabilir. Örneğin, gün boyu sıcak-soğuk içme suyu sağlayan sebilleri akıllı prize bağlamak önemli bir tasarrufa neden olabilir. Sabah işbaşı yapıldığında soğuk ve sıcak suyun hazır olması için sebilin örneğin her sabah saat 08:30 çalışmaya başlaması ve her akşam saat 18’de kapanması akıllı priz ile programlandığında sebilin 14.5 saat elektrik tüketmemesi sağlanır. Bu tür örnekleri çoğaltmak ve elektrik tasarrufunu bu yolla artırmak mümkün.

Elektrik tasarrufunun yanı sıra akıllı prizlerin sağladığı konfor, güvenlik gibi unsurları da unutmamak gerek. Hem elektrikli cihazları akıllı telefon aracılığıyla her yerden kontrol edebilmek, açıp kapatabilmek; hem olası yangın, hırsızlık vb tehlikelere karşı güvenlik amacıyla kullanım; hem de elektrik tüketiminde tasarruf için TP-Link’in HS100, HS110 model akıllı prizleri ve hem akıllı priz hem WiFi genişletici özelliğine sahip RE270K ürünü uygun çözümler.

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