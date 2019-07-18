HABER

‘Akıllı’ raporu gelen anne katili kıza 20 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 13:41 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde 2016 yılında kendisine ev işi yapmadığı için kızan 66 yaşındaki annesini öldüren ve Adli Tıp Kurumu’ndan akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor gelen 27 yaşındaki tutuklu sanık kıza mahkemece 20 yıl hapis cezası verildi.9 Ocak 2016’da Tomarza ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi’nde yaşayan Durdu T.

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde 2016 yılında kendisine ev işi yapmadığı için kızan 66 yaşındaki annesini öldüren ve Adli Tıp Kurumu’ndan akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor gelen 27 yaşındaki tutuklu sanık kıza mahkemece 20 yıl hapis cezası verildi.
9 Ocak 2016’da Tomarza ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi’nde yaşayan Durdu T. (66) ile kızı Ş.T. (24) arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, kavgaya dönüşen olayda Ş.T., annesini sırtından bıçakladı. Evden dışarı çıkarak yardım isteyen Durdu T.’yi kızı tekrar bıçakladı, talihsiz kadın yere yığıldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Durdu T.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Durdu T.’nin cesedi, Tomarza Yaşar Karayel Devlet Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Genç kız ise tutuklandı. 14 Nisan 2016’da Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan o tarihte 24 yaşında olan sanık kız hakkında ’üst soydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan 20 yıl hapis cezası verilmişti. Temyiz ile Yargıtay’a giden karar, Yargıtay Ceza Dairesi’nce şüpheli hakkında akıl sağlığı raporu aldırılması için bozularak dosya tekrar yerel mahkemeye gönderildi.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davada tutuklu bulunan Ş.T. ile avukatı hazır bulundu.

Sanığın sağlığı yerinde
İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen tutuklu sanık Ş.T. hakkında beklenen raporun geldiği, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu ve ceza ehliyetinin tam olduğu ifade edildi. 3 yıl sonra son kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık kız Ş.T., "Bir şey diyemiyorum" dedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanığa ‘yakın akrabayı kasten öldürme’ suçundan 20 yıl hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Gören şoke oluyor! Bembeyaz kesildiGören şoke oluyor! Bembeyaz kesildi
Selin vurduğu Düzce’de mahsur kalan 51 vatandaş helikopterlere kurtarıldıSelin vurduğu Düzce’de mahsur kalan 51 vatandaş helikopterlere kurtarıldı
Polisin silahını aldı, çıkan arbedede vurularak öldüPolisin silahını aldı, çıkan arbedede vurularak öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ölümün böylesi! Ekipler cesedini ağaçtan indirdi!

Ölümün böylesi! Ekipler cesedini ağaçtan indirdi!

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Emniyet Genel Müdürü değişti!

Emniyet Genel Müdürü değişti!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Daha yeni boşandılar! Şaşırtan görüntü

Daha yeni boşandılar! Şaşırtan görüntü

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmaniye ve Adana'da metil alkolden iki ölüm haberi daha geldi

İki ölüm haberi daha! Sayı 21'e yükseldi

Pencereden sarkan çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı, annenin sözleri 'pes' dedirtti

Skandal olay! Annenin sözleri 'pes' dedirtti

Düzce'de alarma geçildi! İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Düzce'de alarma geçildi! İçişleri'nden açıklama

Ortalık savaş alanına döndü! Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.