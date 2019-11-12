Akıllı saatlerdeki gizli tehlike

Aslıhan ALTAY KARATAŞ- Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)- GAZİ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, son dönemde kullanıcı sayısı giderek artan akıllı saatlerdeki sağlık riskine dikkat çekti. İlhan, "Akıllı saati kolumuza taktığımız an hem cep telefonu maruziyeti oluyor hem de akıllı saatin kendisinden kaynaklanan elektromanyetik alan maruziyeti oluyor" dedi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, elektromanyetik alan kaynaklarının vücuttan olabildiğince uzak tutulması gerektiğini belirtti. İlhan, sağlığı korumak için maruziyet kaynaklarını ve sürelerini azaltmanın önemine değinerek, "Cep telefonunu yattığım odaya değil de diğer odaya koymam gerekiyor. Çocuklardan daha uzağa, en azından 30 santim uzağa koymam gerekiyor ki maruziyetin hem etkilerini azaltayım hem de maruziyeti aralıklı hale getireyim" dedi. 'BİLEKTE ELEKTRO MANYETİK ALAN OLUŞTURUYOR'

Akıllı saatin de cep telefonu gibi bir elektromanyetik alan kaynağı olduğunun altını çizen İlhan, şöyle konuştu: "Akıllı kol saati cebimdeki telefonla iletişime geçtiği zaman her ikisi de elektromanyetik alan oluşturuyor ve bunu direkt bileğime çıplak temasla oluşturuyor. Veya bluetooth kulaklık taktım, belki şık, güzel gözüküyor ama burada yeni elektromanyetik alan kaynağı oluşturuyor. Kulağımda durduğu sürece sürekli burada ısınmaya sebep oluyor. Isınma demek vücuda zarar verecek bir etkileşim demek, böyle düşünmek gerekiyor. Bunların hepsi, baş ağrısından tutun yüzde kızarmaya, sararmaya ya da birtakım hipertansif değişikliklerden gözdeki bazı etkilenimlere kadar pek çok semptoma sebep olabiliyor. Diyelim ki, saatim solda, kalbime sürekli yaklaştırıyorsam, kalbim için bazı ritm bozukluklarına sebep olabilirim. Veya elim aşağıda duruyor, kadınlarda ve erkeklerde üreme sistemi sorunlarına sebep olabilir." İlhan, cep telefonu ve diğer elektronik ekipmanlara maruziyetle ne gibi hastalıkların oluşabileceği konusunda çalışmaların sürdüğünü, ancak halk sağlığı açısından en iyi müdahalenin korunmak ve riskleri azaltmak olduğunu kaydetti.