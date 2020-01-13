"Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" Ankara'da düzenlenecek

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 15-16 Ocak'ta Ankara'da "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" düzenlenecek.

Türkiye Belediyeler Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde 15-16 Ocak'ta ATO Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenecek etkinliğe, 31 ülkeden 110 yabancı misafirin katılması bekleniyor.

Kongrede, akıllı şehir teknoloji uygulamalarının yaygınlaştırılması ve belediyelerde hizmet sunum standartlarının yükseltilmesi amaçlanıyor. Belediyelerin ulaşım, trafik, içme suyu, aydınlatma ve elektronik ödeme gibi hizmetlerde akıllı dijital teknolojileri kullanarak şehirlerin yönetimi ve vatandaşın hayatının kolaylaştırılması hedefleniyor.

Açılış konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilmesi beklenen programda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de konuşma yapması planlanıyor.