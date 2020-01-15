Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nin açılışı yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tüm kentsel dönüşüm alanlarının ve 100 bin sosyal konut projesinin, akıllı mahalle konseptine göre inşa edileceğini belirterek, "Şu an Esenler'de yaptığımız Akıllı Şehir Projesi'nin yenilerini ülkemize kazandıracağız." dedi.

Bakan Kurum, ATO Congresium'da düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nin açılışında, İstanbul'un ve diğer şehirlerin markalaşma sürecini, akıllı şehirciliğin ilk örneklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde beyaz masa, entegre atık su arıtma ve düzenli depolama süreçleri, akıllı ulaşım hizmetlerinin ortaya konduğunu anımsatan Kurum, yine Erdoğan'ın liderliğinde "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı"nın hazırlandığını belirtti.

Eylem planının Türkiye'de ilk, dünyada ise Amerika, Hollanda ve Avustralya'dan sonra dördüncü olma özelliğini taşıdığını ifade eden Kurum, "Şehirlerimiz için adeta yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. Akıllı şehir uygulamalarını, bölgesel ve ulusal bir ölçekte gerçekleştirmek için tüm illerimizin birbirine entegre olduğu yeni bir sistemi hayata geçiriyoruz. Şehirlerimizin acil ihtiyaçlarına odaklanıyor, her şehrin kendine özgü akıllı şehir stratejilerini geliştiriyoruz." dedi.