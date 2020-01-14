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  4. Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresine Türksat’dan iletişim desteği

Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresine Türksat’dan iletişim desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 10:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi, 15-16 Ocak’da Ankara ATO Congresium’da Türksat’ın iletişim desteğiyle düzenlenecek.Belediyelerin vatandaşa daha etkin hizmet sunması amacıyla akıllı teknolojiler, çevre, ulaşım, yönetişim, güvenlik, sağlık ve coğrafi bilgi sistemleri alanlarındaki uygulamaların yerel yönetim temsilcileri tarafından değerlendirileceği kongrenin ikinci gününde Türksat A.Ş.

Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi, 15-16 Ocak’da Ankara ATO Congresium’da Türksat’ın iletişim desteğiyle düzenlenecek.
Belediyelerin vatandaşa daha etkin hizmet sunması amacıyla akıllı teknolojiler, çevre, ulaşım, yönetişim, güvenlik, sağlık ve coğrafi bilgi sistemleri alanlarındaki uygulamaların yerel yönetim temsilcileri tarafından değerlendirileceği kongrenin ikinci gününde Türksat A.Ş. Genel Müdürü Cenk Şen, “Akıllı Şehir Teknolojileri - 1” başlıklı oturumda katılımcılara hitap edecek.

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