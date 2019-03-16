Akıllı şehirler yarışmasında İhlas Koleji’ne ödül

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen 3. Akıllı Şehir Fikir ve Proje Yarışması’nda Özel Bahçelievler İhlas Ortaokulu öğrencisi Sena Nehir, fikir kategorisinde üçüncü oldu.

İBB’nin ev sahipliğinde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen “Dünya Akıllı Şehirler Kongresi İstanbul’19” kapsamında düzenlenen yarışmaya Türkiye genelinden 500 proje katıldı. İhlas Koleji öğrencisi Sena Nehir, “Bir Gözü Görmeyenler İçin Gözlük” isimli projesiyle üçüncülüğe ulaştı.

Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde kongrenin son gününde düzenlenen ödül töreninde Sena Nehir, para ödülü, tablet ve BTM Ön Kuluçka Olma Fırsatı’ndan oluşan üçüncülük ödülünü aldı. Nehir, gitmiş olduğu bir etkinlikte gözleri görmeyen insanlardan çok etkilendiğini ve projesiyle ilgili ilk fikirlerinin burada oluştuğunu söyledi. Projesinde tek gözü görmeyen insanlar için hazırlanacak bir gözlük olduğunu ifade eden Nehir, “Bu gözlükte kullanılacak aynalar vasıtasıyla çift taraflı görüntünün oluşmasını sağlamayı düşündüm. Oluşacak görüntü ile tek gözü görmeyen insanlar şehir yaşantısı içinde daha kolay hareket edebilecekler.” dedi.

Yeltekin: “Öğrencimizi böylesine duyarlı bir projeden dolayı tebrik ediyorum”

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, İBB tarafından düzenlenen yarışmada üçüncü olan Sena Nehir’i tebrik etti. Nehir’in fikrinin gerçek bir sosyal sorumluluk projesi olduğunun altını çizen Yeltekin, “Öğrencimiz projesiyle mağdur durumdaki insanların şehir yaşantısı içinde rahat etmelerini hedefliyor. Kendisini hem böyle bir fikri ürettiği hem de ödül aldığı için tebrik ediyorum. Bu vesileyle okullarımızda değerler eğitimi vasıtasıyla öğrencilerimize aşıladığımız vicdan, duyarlılık gibi vasıfların önemini bir kez daha gördük. İhlas Kolejinde okuyan tüm öğrenciler almış oldukları değerler eğitimi sayesinde ülkesine ve milletine faydalı bireyler olarak yetişmeye devam edeceklerdir” dedi.

