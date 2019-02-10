Akıllı Tavşan Momo’dan dondurma şov

Kahramanmaraş’ta "Akıllı Tavşan Momo" çizgi filminin gala gecesinde, Momo dondurma şovu yaptı.

Kahramanmaraş’ta yapılan Akıllı Tavşan Momo çizgi filminin Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde gala gecesi düzenledi. Alpedo’nun da sponsoru olduğu çizgi filmin gala gecesinde Akıllı Tavşan Momo, Sami Kervancıoğlu ile birlikte dondurma keserek şov yaptı. Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yapılan filmin galasına, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Cevdet Kabakçı, TRT Genel Müdür Yardımcısı Osman Urgun katıldı.

Kahramanmaraş menşeili bir çizgi filmin galasını burada yapmaktan mutlu olduğunu belirten Osman Urgun, “Çocuklarımız için ürettiğimiz işlerde, çocuğun yüksek yararı kavramını kullanmaktayız. Çocuklarımızın milli kültürümüzden beslenen bireyler olarak yetişmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz’’ diye konuştu.

Vatandaşlarında yoğun ilgi gösterdiği gecede, Akıllı Tavşan Momo müzikal gösterisinin ardından yapılan dondurma şovu ile program sona erdi.



