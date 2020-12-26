Akıllı teknolojiler ve akıllı hayat ile buluştu

Evet, aslında bir eko sistem ve bu sistemin hayatlarımıza katabileceği kolaylıklardan söz ediyoruz.

Reno 4 Lite



Oppo Reno4 Lite, büyük ekranının yanında, ince ve hafif yapısıyla dikkat çeken bir telefon. Yalnızca 7.48mm kalınlıkta ve 164 gram ağırlıkta. Bu da onu uzun süreler tek elde rahatlıkla kullanılabilir bir telefon yapıyor.

6.43 inç FHD+ ekranı ve MediaTek Helio P95 işlemcisi, yüksek çözünürlüklü dizi ve film deneyimlerinden iyi grafikli online oyun deneyimlerine kadar pek çok ihtiyacınızı rahatlıkla karşılayabilir. Üstelik güncel Android 10 işletim sistemi ve artırılabilir desteği bulunan 128GB depolama faktörüyle.

Telefonda toplamda 6 kamera bulunuyor. Bunlardan dört tanesi arka tarafta ve özellikle 48MP ana kamerasıyla hem fotoğraf hem de video tarafında ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır.

İster 4K video çekimi yapın, isterseniz yapay zekâ renkli portre modunda gezinin. Hareketli videolardaki sarsıntıları en aza indirgeyen ultra video sabitleme özelliği de işinize fazlasıyla yarayacaktır. Bunların dışında geniş açılı çekim, ağır çekim ve hızlı çekim gibi pek çok seçeneğiniz de var.