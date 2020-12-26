Akıllı teknolojiler ve akıllı hayat ile buluştu

Evet, aslında bir eko sistem ve bu sistemin hayatlarımıza katabileceği kolaylıklardan söz ediyoruz.
Reno 4 Lite
Oppo Reno4 Lite, büyük ekranının yanında, ince ve hafif yapısıyla dikkat çeken bir telefon. Yalnızca 7.48mm kalınlıkta ve 164 gram ağırlıkta. Bu da onu uzun süreler tek elde rahatlıkla kullanılabilir bir telefon yapıyor.
6.43 inç FHD+ ekranı ve MediaTek Helio P95 işlemcisi, yüksek çözünürlüklü dizi ve film deneyimlerinden iyi grafikli online oyun deneyimlerine kadar pek çok ihtiyacınızı rahatlıkla karşılayabilir. Üstelik güncel Android 10 işletim sistemi ve artırılabilir desteği bulunan 128GB depolama faktörüyle.
Telefonda toplamda 6 kamera bulunuyor. Bunlardan dört tanesi arka tarafta ve özellikle 48MP ana kamerasıyla hem fotoğraf hem de video tarafında ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır.
İster 4K video çekimi yapın, isterseniz yapay zekâ renkli portre modunda gezinin. Hareketli videolardaki sarsıntıları en aza indirgeyen ultra video sabitleme özelliği de işinize fazlasıyla yarayacaktır. Bunların dışında geniş açılı çekim, ağır çekim ve hızlı çekim gibi pek çok seçeneğiniz de var.
18w hızlı şarj destekli 4000mAh pille gelen ürün, tek şarj ile yoğun kullanımda bir günü rahatlıkla çıkarabiliyor.
Oppo Watch
Oppo Watch akıllı saat ise, 41mm ve 46mm olmak üzere iki farklı seçenek sunuyor. Uygun fiyatlı çözüm için 41mm’i, daha büyük ekran ve daha büyük pil için de 46mm’yi tercih edebilirsiniz.
46mm’nin dikkat çeken bir diğer tarafı ise, büyük ekranının aynı zamanda yanlardan kavislendirilmiş olarak gelmesi. Bu sayede daha yumuşak kullanım deneyimi sunuyor.
Qualcomm’un Snapdragon Wear 3100 ve Ambiq Micro Apollo3 kablosuz çipsetlerini bünyesinde barındıran cihaz, Bluetooth 4.2 ile akıllı telefonunuza rahatlıkla bağlanıyor.
Şıklığının yanında suya karşı dayanıklılığı da bulunan Oppo Watch; Mesaj bildirimleri, müzik dinleme ve hızlı yanıt gibi özellikleriyle kolay kullanım sunuyor. Tabii ki 24 saatlik kalp ritmi izleme özelliği ve pek çok farklı spor türünü algılayarak detaylı kayıtlar tutması da önemli.
Tüm verilerinizi Oppo’nun HeyTap Health uygulaması aracılığıyla telefon ekranından da detaylıca takip edebiliyorsunuz.
Ve evet, bu saati Oppo’nun hızlı şarj teknolojisi sayesinde, 15 dakikalık şarj ile tüm gün kullanabilmeniz mümkün.
Enco W51
Ürün, kulakta sıkı bir tutuş hissi oluştururken aynı zamanda rahat kullanımın da önünü açıyor.
Toplamda 55.5 gram ağırlıkta olan ve Bluetooth 5.0 bağlantı teknolojisi aracılığıyla telefonunuzla eşleşen ürün, 7mm dinamik sürücüye ve toplamda 6 mikrofona sahip.
Aktif gürültü önleme özelliği de bulunan cihaz, iyi ses kalitesiyle müzik dinlemenizi hem de iyi ses kalitesiyle telefon görüşmeleri yapmanızı sağlıyor.
Öte yandan, düşük gecikmeli Bluetooth iletim sistemi sayesinde, izlediğiniz videolarda ve oynadığınız oyunlarda da görüntü ve ses arasında kayma, yani senkron sorunları yaşanmıyor.
Dokunmatik kontrol sistemiyle rahatlıkla yönetebileceğiniz Enco W51’i tek şarj ile yaklaşık 1 hafta kullanımı mümkün.
Evet, 2021’de Oppo’nun bu üçlüsüyle hem gündelik yaşantınızda, hem de okul ya da iş hayatınızda daha verimli günler sizi bekliyor.
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