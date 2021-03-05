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"Akıllı telefon bağımlılığı" uyku düzenini etkiliyor

05.03.2021 15:03 | Son Güncelleme:
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"Akıllı telefon bağımlılığı" uyku düzenini etkiliyor

Akıllı telefonlara bağımlılığın, uykuya dalmada güçlük çekme, uyku süresinin azalması ve gündüz yorgunluğuna neden olduğu bildirildi.

"Frontiers Psychiatry" adlı psikiyatri dergisinde yayımlanan yeni araştırmada, 18-30 yaş arası 1000'den fazla kişinin akıllı telefon kullanımı incelendi.

Akıllı telefon bağımlılığını belirlemek için 10 soru yöneltilen kişilerin yüzde 40'ının telefonlarına bağımlı olduğu sonucuna ulaşılan araştırmada, telefonların geç saatlere kadar kullanılmasının da büyük ölçüde bağımlılıkla ilişkilendirildiği belirtildi.

Telefonlarını uzun süre kullanan kişilerin uyku kalitesinin düşük olduğu belirlenen araştırmaya göre, gece geç saatlere kadar akıllı telefon kullanımı uykuya dalmada güçlük çekme, uyku süresinin azalması ve gündüz yorgunluğuna neden oluyor.

UZMANLARDAN TAVSİYE

Uzmanlar ise telefon ekranlarının gri ton moda alınması ve bunun telefonu daha az ilgi çekici hale getireceği tavsiyesinde bulundu.

Uyumadan önce, yatakta ya da yatak odasında laptop, cep telefonu gibi cihazların bulunmaması gerektiğini belirten uzmanlar, herhangi bir elektronik cihazdan gelen ışığın uyku hormonu olarak bilinen melatonin seviyesini etkileyebileceği uyarısında bulundu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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