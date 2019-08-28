HABER

Akıllı telefon beklediği kargodan su ve keten tohumu geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 18:05 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, akıllı telefon kazandığını sanıp, telefon dolandırıcılarına para gönderen Mehmet Uz'a (67) gelen kargo paketinden pet şişe su ve keten tohumu çıktı.

Akıllı telefon beklediği kargodan su ve keten tohumu geldi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, akıllı telefon kazandığını sanıp, telefon dolandırıcılarına para gönderen Mehmet Uz'a (67) gelen kargo paketinden pet şişe su ve keten tohumu çıktı.
Buldan ilçesine bağlı Sarımahmutlu Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Mehmet Uz'u telefonla arayan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, akıllı telefon kazandığını, cihazı alabilmek için kargo parası ödemesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Uz, telefonu alabilmesi için kendisinden istenen 100 lira kargo ücretini gönderdi. Akıllı telefonu almak için bekleyen Uz, dün kargo ile evine gelen paketi açtığında şok yaşadı. Uz'a gönderilen paketin içinden pet şişe su ve keten tohumu çıktı. Dolandırıldığını anlayan Mehmet Uz, polise giderek, şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER İlişkilerdeki sorunların en büyük sebebi ortaya çıktı İlişkilerdeki sorunların en büyük sebebi ortaya çıktı
Otomobilin iki kamyonet arasında sıkıştığı kaza kameradaOtomobilin iki kamyonet arasında sıkıştığı kaza kamerada
Dedesiyle balık tutmaya giden Halil, düştüğü baraj gölünde kayboldu (2)Dedesiyle balık tutmaya giden Halil, düştüğü baraj gölünde kayboldu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

'Tuttuğu kiralık katil öldürdü’ iddiasında yeni gelişme!

'Tuttuğu kiralık katil öldürdü’ iddiasında yeni gelişme!

Paralı poşetten sonra yeni uygulama daha

Paralı poşetten sonra yeni uygulama daha

İşte Q7'nin yeni takımı! Süper Lig'de kaldı

İşte Q7'nin yeni takımı! Süper Lig'de kaldı

Destici'den flaş çıkış: Bütün belediyelere kayyum atansın

Destici'den flaş çıkış: Bütün belediyelere kayyum atansın

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde dehşet anları!

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde dehşet anları!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

Samsun'da 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı

Korkunç olay! Anne darp edildi, kızı kaçırıldı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.