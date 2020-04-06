Akıllı telefon fiyatları artacak mı?

Huawei akıllı telefonlarının en yeni serisi olan P serileri çok güçlü kameralarla adeta gövde gösterisi yapıyordu ve Apple, iPhone 11 sonrasında iPhone 12 için çalışmalarını hızlandırmaya gayret ediyordu. Ancak tüm akıllı telefon şirketlerinin hiç beklemediği bir gelişme yaşandı.

2020 yılı beraberinde çok büyük felaketler getirdi. Son olarak yaşanan salgın nedeniyle insanlar evlerinden çıkamazken akıllı telefon üreticileri de üretim devamını sağlayamadı. Bu nedenle akıllı telefon satışlarında da önemli bir gerileme yaşandı.

Tüm bu faktörlere ek olarak 5G teknolojisinin de çok hızlı bir şekilde gelmesi işleri iyice değiştirdi. Artık eski olarak adlandırılabilecek 4G bağlantılı akıllı telefonlar çok tercih edilmiyor. Bunun farkında olan akıllı telefon üreticileri 4G akıllı telefon modelleri ile ilgili indirimler yapmak için hazırlanıyor. Ayrıca bütün akıllı telefon üreticilerinin üst segment modeller için indirim yapacağı da neredeyse kesinleşti.

Hem 5G teknolojisinin gelmesi hem de salgın nedeniyle akıllı telefon fiyatlarında düşüş yaşanacağını söylemek mümkün. Bu cihazlarla ilgili indirimler daha şimdiden Çin’de başladı bile.

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