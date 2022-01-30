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Akıllı telefon kullanılarak yapılıyor ve çok daha ucuz! Araştırmacılar, yeni bir Kovid-19 testi geliştirdi

30.01.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bilim insanları, akıllı telefon ile yapılan ve telefon kamerasını kullanan yeni bir Kovid-19 test yöntemi geliştirdi. Yöntemin çok erken aşamalarda olsa da umut verici ve çok daha ucuz olduğu ifade edildi.

Akıllı telefon kullanılarak yapılıyor ve çok daha ucuz! Araştırmacılar, yeni bir Kovid-19 testi geliştirdi

İnsanlık, yaklaşık 2 yıldır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücade ediyor. Son olarak Omicron varyantı ile dünyayı etkileyen bu hastalığa yakalanıp yakalanmadığımızı ise öğrenmemizi Kovid-19 testleri sağlıyor. Kaliforniya'daki bilim insanları ise Kovid-19 testi konusunda yeni bir çalışma yaptı. Araştırmacılar, yalnızca bazı uygun fiyatlı laboratuvar ekipmanlarına ve akıllı telefonunuza ihtiyaç duyan bir test yöntemi geliştirdiler ve ilk sonuçlar bunun PCR testleri kadar doğru olduğunu gösteriyor.

7 DOLARA KORONAVİRÜS TESTİ

JAMA Network Open dergisinde yayınlanan yeni bir makalede açıklanan sistemden, oldukça uygun fiyatlı olarak bahsediliyor. Çünkü 7 dolarlık bir fiyat veriliyor. Bu ABD standartlarına göre oldukça uygun bir fiyat.

koronavirüs test

PEKİ KOVID-19 TESTİ AKILLI TELEFONLA NASIL YAPILIYOR?

Testin yöntemi oldukça basit. İlk olarak ücretsiz bir uygulama indiriliyor ve telefonun arka kamerası aşağı bakacak şekilde ayarlanıyor. Tükürük örneği, bir sıcak plaka üzerindeki bir test kitine yerleştiriliyor, viral RNA'yı telefonun kamerasında daha belirgin hale getirecek reaktif bir solüsyon damlatılıyor ve uygulama çalıştırılıyor. Çözelti viral malzeme ile bağlanıyor ve sonuç pozitifse ekran parlak kırmızıya dönüyor. Uygulama, reaksiyonun ne kadar hızlı gerçekleştiğine bağlı olarak tükürükteki viral yük miktarını da tahmin ediyor.

Özel kamera kalibrasyonları nedeniyle uygulama şu anda yalnızca Samsung Galaxy S9 model akıllı telefonlarla uyumlu. Ancak gelecekte daha fazla telefona yüklenebilmesi muhtemel.

Öte yandan, bu yöntemin ve makalenin 50 hastalık, oldukça küçük bir örneklem boyutuna dayandığını belirtmekte fayda var. Ancak yine de gelen erken sonuçlar umut verici olarak değerlendiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) akıllı telefon
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