HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Akıllı telefon kullanım yaşı 3’e kadar düştü

Akıllı telefon kullanım yaşı 3’e kadar düştü

25.11.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapılan bir ankete göre ebeveynlerin çocuklarına akıllı telefon satın aldığı yaş 3'e kadar indi.

Anne ve babaların yarısı ise akıllı telefon için 6-11 yaşı öngörüyor.Çocuklar kaç yaşından itibaren akıllı telefon sahibi olmalı? Bu soru dünyanın her yerinde ebeveynleri meşgul ediyor. Alman kamuoyu araştırma kuruluşu YouGov’un son anketine göre, akıllı telefon kullanım yaşı Almanya'da da giderek daha da düşüyor. Ankete katılan ebeveynlerin yüzde 4'ü, 3-5 yaş dilimindeki çocuklarına akıllı telefon kulandırmaya sıcak baktığını bildiriyor ya da çocuklarına öyle bir telefon çoktan almış bile.

Araştırmaya katılan anne babaların yarısı ise 6-11 yaşındaki çocukların akıllı telefon kullanmasını normal buluyor ya da o yaştaki çocuğuna telefonu çoktan aldığını aktarıyor. Araştırmaya katılan ebeveynlerin yüzde 36'sı ise akıllı telefon için çocuğunun biraz daha büyümesini bekliyor ve ilk akıllı telefon için 12-14 yaşın uygun olduğunu düşünüyor.

Yüzde 80'i çocuğunun telefonla ne yaptığını biliyor

Çok sayıda dijital hizmetin olduğu bir dönemde çocuklarına akıllı telefon kullandıran anne ve babaların büyük kısmı, YouGov anketine göre yüzde 80'den fazlası, 0-14 yaşlarındaki çocuklarının hangi hizmeti ne kadar kullandığı yönünde bilgi ve kontrol sahibi olduğunu belirtiyor.

Daha büyük, 15-17 yaşlarındaki çocuk sahibi ebeveynlerin ise hem bilgi hem de kontrolü sağlamada zorlandığı görülüyor. YouGov’un araştırmasına katılan 15-17 yaş çocuk sahibi ebeveynlerin yüzde 62'si çocuğunun akıllı telefonla neleri kullandığına dair nadiren bilgi sahibi olduğunu açıklarken, yüzde 59'u da neleri tükettiği konusunda nadiren kontrolü sağlayabildiğini beyan ediyor.

YouGov kamuoyu araştırması için 9-17 Kasım'da Almanya'da 18 yaş altı çocuk sahibi 1007 ebeveyn ile internet üzerinden anket yapıldığı bildiriliyor.

dpa/ETO,BK

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Ünlü olmaktan korktum""Ünlü olmaktan korktum"
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
Aksaray'da korkutan manzara! Su çekildi, yer yarıldıAksaray'da korkutan manzara! Su çekildi, yer yarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası duyurdu! İmzalar atıldı

Merkez Bankası duyurdu! İmzalar atıldı

Benzin, motorin ve LPG'de yeni zam

Benzin, motorin ve LPG'de yeni zam

Köpekle cinsel ilişkiye giren kadına 20 yıl hapis

Köpekle cinsel ilişkiye giren kadına 20 yıl hapis

Squid Game'i ülkeye sokan kaçakçı kurşuna dizilecek

Squid Game'i ülkeye sokan kaçakçı kurşuna dizilecek

Kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı!

Kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı!

Kadıköy metrosundaki dehşette yeni gelişme! Saldırgan yakalandı

Kadıköy metrosundaki dehşette yeni gelişme! Saldırgan yakalandı

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'ndan ortak basın açıklaması

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'ndan ortak basın açıklaması

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

İBB'nin yıldız sporcuları sosyal medyayı salladı!

İBB'nin yıldız sporcuları sosyal medyayı salladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar ilkel kabilelerin işidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar ilkel kabilelerin işidir

Dolar 12 TL'yi geçti! Babacan ve Davutoğlu'ndan olay tweet

Dolar 12 TL'yi geçti! Babacan ve Davutoğlu'ndan olay tweet

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.