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Akıllı telefon pazarı yeniden büyüyor

30.01.2021 09:54 | Son Güncelleme:
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Akıllı telefon pazarı yeniden büyüyor

IDC (International Data Corporation), telefon sevkiyatlarının 2020’nin son çeyreğinde yıllık 16 milyon artışla 385,9 milyona ulaştığını duyurdu.

2020′nin ilk çeyreğinde akıllı telefon sevkiyatları bir önceki yıla göre yüzde 11,7 düşüşle 275,8 milyondan başlamıştı. Yılın ikinci çeyreğinde satışlar 278,4 milyona tırmandı. Ardından bir önceki yıla göre yüzde 16 düşüşle yeniden 353,6 milyona yükseldi. Şimdiki rakamlarla birlikte dördüncü çeyrekteki toparlanma, pazarın yeniden büyümekte olduğunu işaret ediyor.

Apple, 90,1 milyon akıllı telefon sevkiyatıyla ilk sırayı aldı. IDC’ye göre bu rakam “bir satıcının tek bir çeyrekte en yüksek sevkiyat hacmi”. Rakamlar Apple’ın dün yayınladığı kazanç raporuyla aynı çizgide. 73,9 milyon sevkiyat ve yüzde 19,1 pazar payı ile Samsung ikinci sırada yer alırken, onu 43,3 milyon ile Xiaomi ve 33,8 milyon ile Oppo izliyor.

Huawei, yıldan yıla büyük bir düşüş sergileyerek beşinci sırada yerini aldı. Araştırma firması Canalys’e göre, şirketin geçen yaz akıllı telefon listelerinde zirveye çıkması sürpriz oldu. Şirket hala ABD yaptırımlarıyla boğuşuyor. Yine de Huawei, Asya’da güçlü bir dayanağı olan bir marka. Bu nedenle, önümüzdeki birkaç çeyrekte sevkiyat tablolarında yukarı tırmanması da mümkün.
IDC, mevcut büyümenin 2021 boyunca devam edeceğini öngörüyor. Karantinalar yüzünden insanlar dışarıda bir restoranda yemek yiyemiyor, bunun yerine telefon aracılığıyla eve sipariş veriyor. Bununla birlikte telefon kullanım saatleri de eskiye göre daha fazla uzadı. Tüm bu sebeplerle akıllı telefon pazarı büyümeye devam edecek.

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