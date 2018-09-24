Akıllı telefon pazarındaki para Amerika’ya akıyor!

Teknoloji dünyasını takip edenlerin de bileceği üzere Apple kısa süre önce 1 trilyon dolar değere ulaşan ilk şirket olmuştu. Cupertino merkezli şirketin arından Amazon da 1 trilyon dolar sınırını aşmayı başarmıştı.

Genel olarak teknoloji ağırlıklı bir şirket olan Apple’ın nasıl 1 trilyon dolara ulaştığının cevabı ise akıllı telefon pazarındaki kar marjı dağılımında gizli.

Counterpoint tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 2018’in ikinci çeyreğinde sattığı telefonlardan en fazla kar elde eden firma Apple oldu.

Amerika merkezli teknoloji devi, en fazla telefon sevkiyatı gerçekleştiren 3. firma olmasına karşın, aynı çeyrekte global ölçekteki karın yüzde 62’sini tek başına kasasına koydu.

Pazarda en çok telefon satan firma olan Samsung’un karı ise yüzde 17’de kaldı. Aynı çeyrekte Huawei yüzde 8, Oppo yüzde 5, Vivo yüzde 4, Xiaomi ise yüzde 3’lük kar marjına erişmeyi başardı.

Açık konuşmak gerekirse bu Cupertino merkezli şirket için pek de şaşılacak bir durum değil. Keza hali hazırda satışta olan en pahalı telefonlar Apple logosu taşıyor. Ayrıca her ürettiği telefon için iki katı fiyat belirleyen bir firmanın daha az kar etmesi beklenemezdi.

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