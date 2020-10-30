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Akıllı telefon satışları: 2020'nin 3. çeyreğinde en çok satış yapan markalar belli oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.10.2020 11:04 | Son Güncelleme

2020'nin üçüncü çeyreğinde en çok satış yapan akıllı telefon üreticileri açıklandı. Yayınlanan bir rapora göre, koronavirüs pandemisinin damga vurduğu 2020 yılının üçüncü çeyreğinde en yüksek satış yapan ilk 5 marka arasında Samsung, Huawei, Xiaomi, Apple ve Vivo yer aldı. Peki lider kim oldu?

Akıllı telefon satışları: 2020'nin 3. çeyreğinde en çok satış yapan markalar belli oldu!

Akıllı telefon satışları için çeşitli raporlar yayınlanmaya devam ediyor. Son olarak, International Data Corporation ( IDC ) adında bir şirket bu yılın üçüncü çeyreğinde, yani 2020'nin 3. çeyreğinde akıllı telefon satışlarına ilişkin raporunu yayınladı. Bu rapor oldukça dikkat çekici sonuçlara kapı araladı.

AKILLI TELEFON SATIŞLARI DÜŞTÜ ANCAK...

Öncelikle, akıllı telefon satışlarındaki genel durumdan bahsedelim. Rapora göre bu yılın üçüncü çeyreğinde, yani Temmuz'dan Eylül'e kadar yaklaşık 353,6 milyon akıllı telefon satıldı. Akıllı telefon satışları, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 1,3 oranında düştü. Bunun nedeni ise tahminlere bakılırsa koronavirüs pandemisi. Ancak bu düşüş, tahmin edilen düşüş rakamlarına kıyasla iyi olarak niteleniyor.

İŞTE EN ÇOK SEVKİYAT YAPAN AKILLI TELEFON ÜRETİCİSİ

Rapora göre Samsung , 2020 yılının 3. çeyreğinde 80,4 milyon adet sevkiyat yapmayı başardı ve yüzde 22,7 pazar payı ile 2020'nin üçüncü çeyreğinde en çok satış yapan akıllı telefon üreticileri listesinde ilk sırada yer aldı. Sevkiyatlar, şirket için yıllık bazda yüzde 2,9'luk bir büyüme gösteriyor. Samsung'u ise sürpriz bir isim takip ediyor.

Samsung

Huawei , üçüncü çeyrekte yaptığı 51,9 milyon adet akıllı telefon sevkiyatıyla yaklaşık yüzde 14,7'lik pazar payına sahip. En azından raporun aktardıkları bu yönde. Böylece Huawei, 51,9 milyon adetlik sevkiyatla ikinci sırada kendine yer buluyor. Yıllık bazda karşılaştırıldığında, Çinli firmanın sevkiyatları yüzde 22 düşüş yaşamış durumda.

Huawei

XİAOMİ APPLE'I GERİDE BIRAKTI

Xiaomi, rapora göre yüzde 13,1 pazar payı ve 46,5 milyon sevkiyat ile listede üçüncü oldu ve Apple'ı geride bıraktı. Rapor, Xiaomi'nin bu dönemde yüzde 42'lik bir büyüme gerçekleştirdiğini söylüyor. Listenin tamamı ise şöyle:

2020'nin üçüncü çeyreğinde en çok satan akıllı telefon markaları

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