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Akıllı telefon satışları yavaşlıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.11.2018 08:45 | Son Güncelleme

Son yapılan araştırmalara göre, akıllı telefon sektörü 4. çeyrekte iyice daralacak. Genel tahmin pazardaki sevkiyatlarda yüzde 5’e yakın düşüş olacağı yönünde.

Akıllı telefon satışları yavaşlıyor

30 Eylül itibariyle sonra eren 3. çeyreğe ait mali tablolar yavaş yavaş yayınlanmaya başladı. Bu bağlamda akıllı telefon sektörüne dair bazı detaylarda netleşmiş oldu. Apple, Samsung ve Huawei’nin yeni amiral gemisi modellerini tanıttıkları 3. çeyrekte akıllı telefon sevkiyatları yüzde 13.9 arttı. Fakat bu artış pek de uzun soluklu olacağa benzemiyor.

Digitimes tarafından yapılan araştırmaya göre, 2018’in son çeyreğinde akıllı telefon sevkiyatlarında önemli bir düşme olacak. Yayınlanan rapora göre, sektördeki sevkiyatların yüzde 4.6 ile yüzde 5 arasında düşüş yaşayacağı ön görülüyor.
Aslında Huawei, Oppo, Vivo ve Xiaomi’nin Doğu Avrupa’da boy göstermesi, pazardaki sevkiyat oranını iyiden iyiye arttırmış durumda. Digitimes’a göre, sevkiyat oranının son çeyrekte artması için Çinli üreticilerin pazar ağını biraz daha genişletmesi gerekiyor. Zira sektörde zirvede olan firmalardan Samsung ve Apple, pazar ağı konusunda olukça geniş bir kitleye hitap ediyorlar.

Dolayısıyla iki firmanın da pazar ağı söz konusu olduğunda doyuma ulaştığını söylemek yanlış olmaz. Fakat Çinli üreticilerin bazıları, henüz geniş çaplı bir ağa sahip değil. Örneğin Oppo ve vivo Türkiye’de kurumsal olarak boy göstermiyor. Dünyanın en çok telefon sevkiyatı yapan şirketlerinden ikisinin ülkemizde faaliyet göstermiyor oluşu pek de mantıklı sayılmaz.

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Anahtar Kelimeler:
Akıllı telefon satışları Huawei

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