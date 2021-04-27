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Akıllı telefon üretiminde kırmızı alarm!

27.04.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel çip krizinin zirve yapmasıyla birlikte pek çok hizmet kolunda üretim durdu. Ortaya çıkan son raporlara göre, akıllı telefon üretimi de bu durumdan büyük ölçüde etkilenebilir.

Akıllı telefon üretiminde kırmızı alarm!

Halihazırda global pazarda hizmet veren pek çok akıllı telefon üreticisi bulunuyor. Bu üreticilerin geneli yonga seti konusunda üçüncü firmaların kapısını aşındırıyorlar. Kendi yonga setini üretenler de bu iş için TSMC isimli şirketle iş birliği halindeler.

Dünya üzerinde 8nm altında çip üreten tesis sayısı hayli kısıtlı. Nitekim bu tesislerin başında da TSMC geliyor. Tayvanlı şirket, üst seviye çip üretiminde dünya ihtiyacının çok büyük bir bölümünü karşılıyor. Fakat son dönemde artan talep TSMC’nin işlerini de çıkmaza sokmuş durumda. Çünkü Tayvanlı firmanın tüm ihtiyacı karşılayacak bir üretim kapasitesi mevcut değil.

Üst seviye çip üretimi konusunda Apple’dan Nvidia’ya AMD’den Samsung’a kadar pek çok teknoloji devi ile iş birliği içerisinde olan TSMC, şu sıralar kapasitesini ağzına kadar doldurmuş durumda.

STOK SIKINTISI BAŞ GÖSTERDİ

Bir yandan ekran kartları için GPU üreten firma, diğer yandan da akıllı telefonlarda kullanılacak yonga setlerini üretiyor. Hal böyle olunca stok tarafında sıkıntı yaşanması da kaçınılmaz bir hal alıyor.

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Önümüzdeki süreçte akıllı telefon üretiminin daha da yavaşlaması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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