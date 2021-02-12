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Akıllı telefon ve bilgisayar fiyatları düşecek mi?

12.02.2021 11:10 | Son Güncelleme:
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Akıllı telefon ve bilgisayar fiyatları düşecek mi?

Akıllı telefon ve bilgisayar fiyatları uzun bir süredir gündemde. Peki özellikle yıl sonuna doğru fiyatlarda bir düşüş mümkün mü? İşte merak edilen tahminler!

Herkesin yakından takip ettiği akıllı telefon ve bilgisayar fiyatları bazen çok yükseliyor bazen ise düşüyor. İşte tam da bu nedenle yorum yapmakta herkes çok zorlanıyor. Kimileri için fiyat büyük oranda inecek tahminleri yapmak kolayken bazıları ise buna tereddütle yaklaşıyor. Peki hem teknoloji dünyası hem de diğer herkes için son derece önemli olan fiyatlarda nasıl bir değişiklik yaşanacak?

FİRMALARDAN BİLGİ YOK

Bu konuyla ilgili net bir cevap verebilmek için öncelikle en önemli kalemlere bakmak gerekiyor. Bunlardan ilki akıllı telefon ve bilgisayar fiyatlarında yaşanacak üretici kaynaklı değişiklikler. Apple, Huawei, Samsung ve Xiaomi gibi şirketler henüz yüksek miktarda fiyat artışı yapacaklarını söylemedi. Bu nedenle diğer bir önemli kalemlere bakmak şart.

DOLAR DAHA DA DÜŞEBİLİR

Dolar son dönemlerde Türk lirası karşısında değer kaybediyor. Özellikle bu son 2 hafta 7.05 TL seviyelerine kadar geriledi. Eğer doların düşüşü böyle devam ederse elektronik cihazlara bir miktar indirim gelebilir. HSBC tarafından yayınlanan bir rapor doların 6.50 seviyelerine kadar düşebileceğini söylüyor.

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Tahminlere göre, 2021 yılının sonlarına doğru doların düşmesi nedeniyle bir miktar indirim gelebilir. Peki sizin elektronik aletler ile ilgili fiyat tahminleriniz neler?

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