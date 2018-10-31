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Akıllı telefon ve tabletlere özel kontrolcü

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.10.2018 08:52 | Son Güncelleme

Microsoft, akıllı telefon ve tabletlerde kullanılmak üzere yeni bir kontrolcü üzerinde çalışıyor. İşte bu kontrolcünün özellikleri ve diğer detaylar.

Akıllı telefon ve tabletlere özel kontrolcü

Artık oyun sektörünün mobil cihazlara doğru kaydığı, inkar edilemez bir gerçek halini almış durumda. PC ve konsollarda çok popüler olan PUBG, Fortnite gibi oyunlar bile mobil cihazlara geçiş yaptılar. Bu durumun temel nedeni ise mobil cihazlardaki oyuncu kitlesinin çok daha fazla olması.

Basit bir kıyaslama yaptığımızda bile, her evde en az bir akıllı telefon olduğunu, buna karşılık her evde bir konsol ya da PC olmadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla akıllı telefon ve tabletlerdeki potansiyel, PC ve konsollara nazaran çok daha fazla.

Akıllı telefonlara oyun oynamayı zorlaştıran tek şey dokunmatik kontroller. Bunu da çeşitli aksesuarlarla aşmak mümkün. Aynı Microsoft’un üzerinde çalıştığı yeni kontrolcü cihazı gibi.
Ortaya çıkan son raporlara göre Microsoft, Xbox One kontrolcüsünü andıran bir mobil kontrolcü geliştiriyor. Bu kontrolcü hem tek başına, hem de mobil cihaza entegre edilerek kullanılabiliyor.
Toplamda 5 parçadan oluşan bu kontrolcü ile mobil cihazlardaki oyun deneyiminin zirve yapacağı açık şekilde ortada.

Şimdilik Microsoft’un yeni kontrolcüsünü ne zaman satışa sunacağı bilinmiyor. Doğal olarak bu kontrolcünün fiyatı hakkında da net bir bilgi yok. Fakat söz konusu Microsoft olduğundan 100 dolar altı bir fiyat beklemek hayal olacaktır. Yine de bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Microsoft oyun

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