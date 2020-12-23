Akıllı telefonlar adım atmaya teşvik ediyor

Akıllı telefonlar hayatımızda büyük bir yer ediniyor. Birçoğumuz en önemli işlerimizi akıllı telefonlarımızla hallediyoruz. Bu anlamda akıllı telefonların günlük hayattaki en büyük yardımcımız olduğunu söylememiz mümkün. Fakat akıllı telefonlar, sadece bize yardımcı olmakla kalmıyor. Avustralya'da yapılan bir araştırmaya göre bize fazladan adım dahi attırıyorlar.
Yayınlanan araştırma sonuçlarına göre akıllı telefonlar, kullanıcıların fiziksel aktivite seviyelerini artırıyor. 7 bin 454 kişi üzerinde yapılan araştırma, akıllı telefonların kullanıcıların aktivite seviyelerini daha yüksek gösterdiğini ortaya koyarken, araştırmacılar, etkinin büyüklüğünün küçük ila orta derecede olduğunu belirtiyor. Çalışma hareketsiz yaşam için de önemli noktalara parmak basıyor.
Akıllı telefon fitness uygulamaları ve giyilebilir aktivite takip cihazları da akıllı telefonlar kadar popülerleşmeye başladı. Çalışmaya göre bu tür uygulamaları ve giyilebilir aktivite izleyicilerini kullananlar kullanmayanlara göre daha fazla adım atıyor. Zira çalışma kullananların, kullanmayanlara göre ortalama 1850 adım daha fazla attığının altının çiziyor.
Araştırmaya göre giyilebilir aktivite izleyicilerin hareketsiz bir yaşamın getirdiği hastalıklara karşı da koruyucu bir etkisi var. Fiziksel aktiviteyi teşvik etmesi nedeniyle bu ürünler ile fitness uygulamalarının, hareketsizliğin bir sonucu olan kardiyovasküler hastalıklar ve kanser türlerine karşı koruyucu etkisi bulunuyor. Araştırmanın sonuçları British Journal of Sports Medicine'de yayımlanmış durumda.
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