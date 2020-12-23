Akıllı telefonlar adım atmaya teşvik ediyor

Akıllı telefonlar hayatımızda büyük bir yer ediniyor. Birçoğumuz en önemli işlerimizi akıllı telefonlarımızla hallediyoruz. Bu anlamda akıllı telefonların günlük hayattaki en büyük yardımcımız olduğunu söylememiz mümkün. Fakat akıllı telefonlar, sadece bize yardımcı olmakla kalmıyor. Avustralya'da yapılan bir araştırmaya göre bize fazladan adım dahi attırıyorlar.

AKILLI TELEFONLAR HAREKET ETMEYİ SAĞLIYOR

Yayınlanan araştırma sonuçlarına göre akıllı telefonlar, kullanıcıların fiziksel aktivite seviyelerini artırıyor. 7 bin 454 kişi üzerinde yapılan araştırma, akıllı telefonların kullanıcıların aktivite seviyelerini daha yüksek gösterdiğini ortaya koyarken, araştırmacılar, etkinin büyüklüğünün küçük ila orta derecede olduğunu belirtiyor. Çalışma hareketsiz yaşam için de önemli noktalara parmak basıyor.

KULLANANLAR DAHA FAZLA ADIM ATIYOR

Akıllı telefon fitness uygulamaları ve giyilebilir aktivite takip cihazları da akıllı telefonlar kadar popülerleşmeye başladı. Çalışmaya göre bu tür uygulamaları ve giyilebilir aktivite izleyicilerini kullananlar kullanmayanlara göre daha fazla adım atıyor. Zira çalışma kullananların, kullanmayanlara göre ortalama 1850 adım daha fazla attığının altının çiziyor.