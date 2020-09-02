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Akıllı telefonlar beyin tümörüne yol açar mı?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.09.2020 09:35 | Son Güncelleme

Ünlü Rus doktor ve televizyon sunucusu Aleksandr Myasnikov, akıllı telefonlar ile beyin tümörü arasındaki olası bağı değerlendirdi.

Akıllı telefonlar beyin tümörüne yol açar mı?

Myasnikov, Rossiya 1 televizyonuna açıklamasında, akıllı telefonlarındaki düşük frekanslı radyasyonun teoride çocuklarda iyi huylu tümör oluşumunu tetikleyebileceğini söyledi.

Buna rağmen akıllı telefon yüzünden kanser gelişmesinin mümkün olmadığını kaydeden Rus doktor, “Günümüzde modern telefonlarda risk minimum düzeyde, ama yine de küçük yaştaki çocuklara telefon vermemek, daha büyük olanların da kulaklık kullanması daha iyi olur” ifadesini kullandı.

Modern cihazların oldukça güvenli olduğunu ve birçok koruyucu işleve sahip olduğunun altını çizen Myasnikov, “Aksini gösteren araştırmalar en az 15 yıl eskidi” diye kaydetti.

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