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Akıllı telefonlar büyük risk oluşturuyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.08.2020 09:57 | Son Güncelleme

Siber güvenlik uzmanları cep telefonu kullananlar için çok önemli bir uyarıda bulundu. Banka hesapları yeni yöntemlerle çok rahat boşaltılıyor.

Akıllı telefonlar büyük risk oluşturuyor

Cep telefonu kullananlar, aynı zamanda kendilerini büyük bir güvenlik açığına atabiliyor. Özellikle de hemen hemen her şeyin mobil dünyaya taşınması, durumu çok daha vahim hale getirdi. Üstelik kişisel hesaplarda zarar miktarı çok az olsa bile yine de kurumsal hesaplar bu kadar kolay kurtulamıyor. Bu durumu az da olsa engellemenin birkaç yöntemi mevcut.

Mobil cihazın, en az bağlı olduğu ağ kadar güvenli olduğu herkes tarafından bilinir. Bağlandığınız ağın güvenliği aynı zamanda sizin de güvenliğiniz anlamına gelir. Gelişmiş ve katmanlı ağ güvenliği sağlayan güvenlik duvarları bu konudaki en çok dikkat edilmesi gereken detayları oluşturuyor. Bu detay ile birlikte güvenliği artırmak çok daha mümkün.

Mobil alanda sağlanacak uygulama güvenliği, dikkat edilecek bir diğer önemli ayrıntı. Kötü amaçlı yazılımlar genellikle uygulamalar üzerinden sızıyor. Şirketlerin özellikle bu konuda çalışanlarına mobil siber güvenlik eğitimi vermesi büyük bir önem sunuyor ve böylece güvenlik sağlama şansı artıyor. Sosyal mühendislik bilinen bir diğer güvenlik açığı sebebi. Kimlik avı saldırısına akıllı telefon üzerinden yanıt verme oranı masaüstünden yanıt verme oranına kıyasla çok daha yüksek.

Zayıf şifreler de büyük sorunlar yaratabiliyor. Şifreniz ne kadar güçlüyse siz de o kadar güçlenirsiniz. Her ne kadar hackerlar için şifreler büyük bir problem yaratmasa bile yine de kolay şifreler onların işini daha kısa hale getiriyor. Sizin güvenlik için uyguladığı yöntemler hangileri?

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