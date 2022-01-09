Akıllı telefonlar için teleskopik makro lens tanıtıldı! Dünyada bir ilk

Tecno, akıllı telefon kameraları için sensör kaydırmalı görüntü sabitleme teknolojisini aralık ayının ortalarında tanıtmıştı. Şirket şimdi, teleskopik makro lensini duyurdu.

5X OPTİK YAKINLAŞTIRMA YAPABİLİYOR

GSMArena'nın haberine göre, telefonun gövdesinden dışarıya doğru uzanan, ayrıca büyük bir diyafram açıklığına da izin verdiği söylenen telefoto makro lensin özneye fazla yaklaşmaya gerek kalmadan yakın çekimler yapmayı sağlayacağı ifade ediliyor.

Şirketin iddiasına göre lens, 5x optik yakınlaştırma yapabiliyor ve nihai sonuç ana kameranınkiyle karşılaştırılabilecek kadar iyi oluyor. Tabii bunun şirketinin iddiası olduğunun altını bir kez daha çizmekte yarar var.

Şirket, yeni teleskopik lensli bir Tecno akıllı telefonun tam olarak ne zaman geleceğini söylemedi. Ancak benzer bir adım, diğer Android akıllı telefon üreticilerinden de bekleniyor.

