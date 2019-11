Akıllı telefonlar kalıcı göz hasarına yol açabilir

İlknur SARGUT-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, (DHA)- Cep telefonu ya da tabletini elinden bırakmayan çocuklar için uzmanlardan uyarı geldi. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Apa, uzun süre kullanılan akıllı telefonların gözde kalıcı hasara yol açabileceğini belirterek, "Uzun süre telefon ve tablete odaklanmak vücudun kan akımını yavaşlatır. Vücut göze pıhtı atarsa ani görme kaybı oluşur" dedi. Aileleri uyaran Apa, bu tür teknolojik cihazların çocuklarda miyop (uzağı net görememe) sorununa yol açtığını anlattı.

Akıllı telefonlar, hayatın her alanında yer alıyor. Instagram, Facebook, Twitter gibi sosyal medya araçları bu bağımlılığı daha da artırıyor. Geçtiğimiz günlerde Çin?in Shenzhen kentinde yaşayan bir kişinin sol gözü, akıllı telefonu aşırı yoğunlukta kullanması nedeniyle kör oldu. Bu olay akıllı telefonlar kör eder mi? sorusunu akıllara getirdi. Medicana International İstanbul Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Apa, akıllı telefonları kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

"GÖZ ENFEKSİYONA HER ZAMAN AÇIKTIR"

'Akıllı telefonlar gözde kalıcı hasara yol açabilir' diyen Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Apa, "Göz sınırsız kapasiteye sahip bir organ değil. Gözün belli bir kapasitesi var. Akıllı telefonlar dört şekilde gözümüze zarar verir. Öncelikle yakında aşırı derecede odaklanma suretiyle gözümüz daha az kırpma refleksi gösterir. Dakikada 12 ila 16 kez olan doğal kırpma refleksimiz yakında bir bilgisayara, telefon ya da tablete baktığımızda daha azalır. Böylelikle göz kurur ve gözün kurumasıyla göz enfeksiyonlara her zaman açık olacaktır" dedi.

"GÖRME KAYBI YAŞANABİLİR"

Teknolojik cihazlardan yayılan mavi ışığın zararlarına da dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Apa, ?Gözün sarı noktası yani arkada yer alan görme merkezi mavi ışığa karşı oldukça hassastır. Sarı nokta mavi ışınlardan olumsuz etkilenir. Bunun birikintisel etkisi gözde kalıcı hasarlara yol açabilir. Bunlardan en önemlisi hareketsiz yaşamdır. Oturarak telefon ve tabletle uzun vakit geçirdiğimizde vücudumuzdaki kan akımı yavaşlar. Bu yavaşlamayla birlikte de vücut pıhtı atar. Bu pıhtı göz damarlarında takılırsa ani görme kaybı yaşatır. Görme kaybı olası durumdur. Çok uzun süre bilgisayar karşısında kaldığınızda göz kanlanır. Bu bir uyarı ve bunun ciddiye alınması lazım. Eğer ciddiye almazsak geri dönüşü olmayan sonuçlar olabilir? diye konuştu.

AİLELER DİKKAT ÇOCUĞUNUZ MİYOP OLABİLİR

Son yıllarda çocukların da bu tür cihazları sıklıkla kullandığının altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Apa, ailelere şu uyarılarda bulundu:

"Çocukların dünyasında yakındaki hareketli cisme odaklanmak vardır. Aileler, yemek yesin diye çocukların eline bu tür cihazlar veriyor. Bu durum çocukta bağımlılığa dönüşüyor. Çocukların göz sağlığı üzerinde uzun vadeli olumsuz etkileri oluyor. Aşırı derecede yakına odaklanan çocukta miyop yani uzağı görememe problemi ortaya çıkıyor. Örneğin, Uzakdoğu'da teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte miyop artışının olması istatistiksel olarak bu teknolojiye bağlanmıştır. Yakına aşırı odaklanma nedeniyle yalancı miyop oluşur uzun vadede görme dalgalanmalarına yol açmaktadır. 45 dakika boyunca yakına odaklanan bir gözün 10 dakikada doğal reflekslerine tekrar kavuşabilmesi için dinlenmesi gerekir. Ancak bilgisayar oyunları çocukların o kadar ilgisini çeker ki çocuk zaman algısını kaybeder. Aileler çocukları iyi gözlemlemelidir. Çocuğu bilgisayar başından kaldırmalıdır. Son yıllarda okulda veliler çocuğun uzağa görememesinden yakınıyor. Bu sorunun altından genellikle teknoloji bağımlılığı çıkıyor. Bu göz kaslarını yoruyor çocuğun okul performansını olumsuz etkiliyor. Aileler yakın gözlemci olmalıdır."



