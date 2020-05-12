Akıllı telefonlar koronavirüsten nasıl temizlenir?

Koronavirüs tehlikesine karşı insanlar önlemlerini arttırıyor. Artık insanlarda koronavirüse karşı otomatik bir önlem mekanizması da oluşmuş durumda. Bu mekanizmada insanlar artık eldiven olmadan bir yere dokunmamaya, dokunduysa da hemen suyun ve sabunun yolunu tutmaya başladılar. Fakat geliştirilen savunma mekanizmasında elimizden düşürmediğimiz bir cihaz hepimizin gözünden kaçıyor; O da akıllı telefonların ta kendisi. Akıllı telefonları bu mekanizmaya dahil etmek ve onları virüslerden arındırmak ise oldukça kolay.

AKILLI TELEFONLARDA 3 GÜNE KADAR TUTUNUYOR

Samsung koronavirüs rehberine bazı yeni önlemler ekledi. Samsung'un aktardığına göre bu önlemler Samsung Tıbbi Merkezi'nde yapılan çalışmalar sonucu tespit edildi. Çalışmalarında başında ise Dr. Doo-Ryeon Chung yer aldı. Çalışmaların sonucu ise gayet şaşırtıcıydı. Zira çalışmalar sonucunda virüsün metal ve plastik yüzeylerde 2 ila 3 gün arasında tutunabildiği ortaya çıktı. Firma bu iki materyalin kullanıldığı akıllı telefonlarda virüsün tutunamaması için alınması gereken tedbirleri tek tek sıraladı.