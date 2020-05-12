Akıllı telefonlar koronavirüsten nasıl temizlenir?

Koronavirüs tehlikesine karşı insanlar önlemlerini arttırıyor. Artık insanlarda koronavirüse karşı otomatik bir önlem mekanizması da oluşmuş durumda. Bu mekanizmada insanlar artık eldiven olmadan bir yere dokunmamaya, dokunduysa da hemen suyun ve sabunun yolunu tutmaya başladılar. Fakat geliştirilen savunma mekanizmasında elimizden düşürmediğimiz bir cihaz hepimizin gözünden kaçıyor; O da akıllı telefonların ta kendisi. Akıllı telefonları bu mekanizmaya dahil etmek ve onları virüslerden arındırmak ise oldukça kolay.
AKILLI TELEFONLARDA 3 GÜNE KADAR TUTUNUYOR
Samsung koronavirüs rehberine bazı yeni önlemler ekledi. Samsung'un aktardığına göre bu önlemler Samsung Tıbbi Merkezi'nde yapılan çalışmalar sonucu tespit edildi. Çalışmalarında başında ise Dr. Doo-Ryeon Chung yer aldı. Çalışmaların sonucu ise gayet şaşırtıcıydı. Zira çalışmalar sonucunda virüsün metal ve plastik yüzeylerde 2 ila 3 gün arasında tutunabildiği ortaya çıktı. Firma bu iki materyalin kullanıldığı akıllı telefonlarda virüsün tutunamaması için alınması gereken tedbirleri tek tek sıraladı.
İşte akıllı telefonları koronavirüsten temizlemenin yolları!
Akıllı telefonlar temizlenmeden önce telefon kapatılmalı, aksesuarlar tamamen çıkartılmalı. Diğer bir deyişle akıllı telefon çıplak bırakılmalı.
Akıllı telefonlar temizlenirken çamaşır suyu gibi sıradan temizleyiciler ve dezenfektanlar kullanılmamalı. Bu tür temizleyiciler akıllı telefonlarda kalıcı hasarlar bırakabilir.
Kullanılacak dezenfektan malzemesi direkt telefona değil, mikro fiber beze uygulanmalı daha sonra mikrofiber bez ile akıllı telefon yavaşça silinmeli.
Samsung'a göre telefonlar hipoklorik asit bazlı (50 ila 80 ppm arasında) veya alkol bazlı dezenfektanlar ile temizlenmeli. Ancak burada da dikkat edilmesi gereken bir nokta var. O da telefonların sadece mikro fiber bezlerle temizlenmesi.
Bu temizlik önlemleri sadece akıllı telefonlarla sınırlı değil. Önlemlere sadık kalındığı sürece temizleme yöntemleri dizüstü bilgisayarlar, televizyonlar ve akıllı saatler için de kullanılabilir.
Fakat akıllı saat temizliğinde kordonların çıkartılması şart.
Okuyucu Yorumları 0 yorum