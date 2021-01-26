Akıllı telefonlar: Samsung ve Oppo üretim için neden Türkiye'yi seçti, telefon fiyatları düşer mi?

Bu şirketlerin üretim yapmak için neden Türkiye'yi tercih ettiğini, bu durumun telefon fiyatları ile sektöre etkilerini ele aldık.

O yüzden şirketlerin amacı, Türkiye'de fiyat avantajını elde ederek rekabet edebilmek ve Türkiye'ye yakın pazarlarla ticaret olarak öne çıkıyor.

Diğer Çinli akıllı telefon şirketleri ise en kötüsüne hazırlanarak pazar çeşitliliğini artırmaya çalışıyor.

Şimdilik bu durumdan en çok Çin teknoloji şirketi Huawei olumsuz etkileniyor.

Çin merkezli telefon şirketlerinin özellikle Türkiye'de üretim yapmayı seçmesinin ardında ABD ile yaşanılan ticaret savaşının da etkisi var.

Bu şirketlerin ardından Çin merkezli Tecno, TCL, Xiaomi ve Vivo gibi akıllı telefon üreticilerinin de Türkiye'de yatırım yapacağı ortaya çıktı.

Aralık ayında iki şirketin de farklı üretim modelleriyle Türkiye'ye gelmeye hazırlandığı basına yansımıştı.

Samsung ve Oppo bu yıl itibarıyla Türkiye'de akıllı telefon üretimine başlıyor.

İthalat uygulaması ucuz telefon fiyatlarını yükseltti

Bu şirketlerin Türkiye'de üretim yapmayı seçmesinin arkasında yatan en büyük nedenlerden biri geçen yıl cep telefonu ithalatıyla ilgili yapılan değişiklik.

Buna göre birim fiyatı 200 doların altında olan cep telefonlarına ithalatta gözetim uygulaması getirildi.

Böylece fiyatı 200 doların altında olan cep telefonları, Türkiye'ye giriş yaparken fiyatı 200 dolarmış gibi vergiye tabi tutuldu.

Daha ucuza vergilendirilmek isteyen şirketlerin gözetim belgesi talebine başvuru yapması; ancak bunun için de şirketin açığa çıkarmak istemeyebileceği bilgilerini sunması gerekiyordu.

Gözetim uygulaması, ithal edilen bir malın gerçek bedeli üzerinden değil de idare tarafından belirlenen bedel üzerinden vergilendirilmesine deniyor.

Bu uygulamayla ucuz telefonların fiyatları yükseldi.

Ancak şimdi Samsung ve Oppo gibi şirketlerin Türkiye'de üretim yapmasının önünü açmak için cep telefonu üretiminde kullanılacak aksam ve parçaların demonte halde ithal edilmesi bu uygulamadan 31 Ağustos'a kadar muaf tutuldu.

'Bütün Android telefon üreticileri gelecek'

Bu yüzden teknoloji yazarı Erdi Özüağ'a göre Samsung ve Oppo'yu başka şirketler de izleyecek.