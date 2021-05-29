Akıllı telefonlarda garanti şartları yenilendi

Özellikle son dönemlerde sıfır akıllı telefonların fiyatlarındaki artış ile birlikte ikinci el talebi ciddi bir yükseliş gösterdi. İnsanlar sıfır akıllı telefonu alamayınca bu defa daha uygun fiyatlı çözümlere yöneldi. Bununla birlikte piyasalarda ciddi bir sorun oluştu.

Normal şartlarda akıllı telefon alırken mutlaka 2 yıl garanti verilir. Elbette bu garanti süresi bazen daha fazla uzayabiliyor. Peki ikinci el cihazlar için herhangi bir garanti verilebiliyor mu? Bu konuyla ilgili ne yazık ki olumlu bir yorum yapmak mümkün değil. İkinci el akıllı telefonlarda neredeyse kimse garanti veremiyor.

Yapılan yeni çalışmalar ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklamalar yaptı. Ona göre bu kararın çok daha önce alınması gerekiyordu. Elektrikli araçlar ve elektrikli araç şarj sistemleri temel terim ve tanımlar standardı onun tarafından örnek gösterildi.

Bakan tarafından yapılan açıklamalara bakılırsa neredeyse her konuda standart yakalanmak isteniyor. Böylece ikinci el dahil olmak üzere her konuda yasal çerçeve çiziliyor. Türkiye’nin yerli araç girişimi olan TOGG da dahil olmak üzere tüm elektronik donanımlarda garanti şartı getiriliyor.