HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Akıllı telefonlarda garanti şartları yenilendi

Akıllı telefonlarda garanti şartları yenilendi

29.05.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk standartları enstitüsü tarafından yapılan bir çalışma ile birlikte akıllı telefonlarda garanti şartları değiştirildi. Bu defa ikinci el akıllı telefonlar değişiklik kapsamına alındı.

Akıllı telefonlarda garanti şartları yenilendi

Özellikle son dönemlerde sıfır akıllı telefonların fiyatlarındaki artış ile birlikte ikinci el talebi ciddi bir yükseliş gösterdi. İnsanlar sıfır akıllı telefonu alamayınca bu defa daha uygun fiyatlı çözümlere yöneldi. Bununla birlikte piyasalarda ciddi bir sorun oluştu.

Normal şartlarda akıllı telefon alırken mutlaka 2 yıl garanti verilir. Elbette bu garanti süresi bazen daha fazla uzayabiliyor. Peki ikinci el cihazlar için herhangi bir garanti verilebiliyor mu? Bu konuyla ilgili ne yazık ki olumlu bir yorum yapmak mümkün değil. İkinci el akıllı telefonlarda neredeyse kimse garanti veremiyor.

Yapılan yeni çalışmalar ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklamalar yaptı. Ona göre bu kararın çok daha önce alınması gerekiyordu. Elektrikli araçlar ve elektrikli araç şarj sistemleri temel terim ve tanımlar standardı onun tarafından örnek gösterildi.

Bakan tarafından yapılan açıklamalara bakılırsa neredeyse her konuda standart yakalanmak isteniyor. Böylece ikinci el dahil olmak üzere her konuda yasal çerçeve çiziliyor. Türkiye’nin yerli araç girişimi olan TOGG da dahil olmak üzere tüm elektronik donanımlarda garanti şartı getiriliyor.

İkinci el akıllı telefonların garanti kapsamına alınması ile ilgili henüz çok fazla açıklama yapılmadı. Ancak bugünden itibaren garanti ile ilgili daha fazla denetim yapılacak. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

GeForce Now kütüphanesi için 22 yeni oyun

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
OPPO yeni bir TWS kulaklık tanıttıOPPO yeni bir TWS kulaklık tanıttı
Yaptığı anonsla izleyenleri güldürdüYaptığı anonsla izleyenleri güldürdü
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran olay! Yaşlı adamın boğazını kestiler

Kan donduran olay! Yaşlı adamın boğazını kestiler

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kocaelispor, kalecisi Bayram'ın gol yemesini istedi

Kocaelispor, kalecisi Bayram'ın gol yemesini istedi

Songül Karlı yine yapacağını yaptı

Songül Karlı yine yapacağını yaptı

Türkiye'den Avusturyalı bakana tepki: Bu iddialar kabul edilemez

Türkiye'den Avusturyalı bakana tepki: Bu iddialar kabul edilemez

ABD askerleri Bulgaristan'da yanlışlıkla fabrika bastı

ABD askerleri Bulgaristan'da yanlışlıkla fabrika bastı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

27 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

27 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Oğlu itiraf etti: Babam kadının kollarını satırla koparmış!

Oğlu itiraf etti: Babam kadının kollarını satırla koparmış!

Sağlık çalışanı mektup bırakarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim

Sağlık çalışanı mektup bırakarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim

Sedat Peker hakkında yakalama kararı!

Sedat Peker hakkında yakalama kararı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.