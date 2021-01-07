Akıllı telefonları pandemi vurdu!

TrendForces tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma karşımıza bazı önemli ayrıntılar çıkardı. En fazla akıllı telefon üreten şirket unvanı bunlardan birisiydi. 2020 yılında akıllı telefon üretimi 1,25 milyar birim sınırında kaldı. Herkesi şaşırtan ilk haber bu oldu. Pandemi öncesinde bu rakamlar fazlasıyla aşılabiliyordu.

Geçen yıla kıyasla yüzde 11 rekor üretim hacmi düşüşü yaşayan bu sektör, önemli bir kayıp yaşadı. İnsanların evde kaldığı şu dönemde akıllı telefonlar yerine bilgisayarlar tercih edildi. Her ülke için akıllı telefon üretimi konusunda farklı bir düşüş nedeni olduğunu söyleyebiliriz.

İŞTE EN FAZLA AKILLI TELEFON ÜRETEN FİRMA

Ülkelerin böyle bir durum ile karşılaşmalarının en büyük nedeni ise bilgisayarlara olan yönelim oldu. Hem laptop hem de masaüstü bilgisayarlarda aşırı bir talep oluştu. Hatta sırf bu yüzden Intel gibi firmalar rekor gelirler elde etti. Her ne kadar akıllı telefon üretiminde düşüş yaşansa bile yine de Samsung en fazla akıllı telefon üreten firma oldu.

Sosyal medyada Samsung ile ilgili çok fazla paylaşım yer aldı. Bazıları şirketin birbirinin aynısı yeni modeller ürettiğini söyledi. Kimileri ise herhangi bir yenilik katmadan lider olduğunu belirtti. Peki siz Samsung şirketinin lider olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

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