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Akıllı telefonlarıyla tanınan Xiaomi, Türkiye pazarında kaçıncı sırada?

05.11.2021 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olan Xiaomi, bir süre önce Türkiye pazarında lider olduğunu iddia etmişti. Peki Xiaomi, Türkiye'de gerçekten birinci sırada mı?

Akıllı telefonlarıyla tanınan Xiaomi, Türkiye pazarında kaçıncı sırada?

Son birkaç yılda Xiaomi’nin dikkat çeken bir büyüme yakaladığını söyleyebiliriz. Elbette bu büyümede Huawei’de yaşanan düşüşün bir payı olduğu öne sürülüyor. Aktarılanlara bu durum karşısında Xiaomi'nin yıldızı parladı.

Peki Xiaomi en büyük yükselişi hangi pazarda yakaladı? Hemen belirtelim; Asya. Özellikle Hindistan’da hızlı bir büyüme yakalayan Xiaomi'nin kısa süre önce Avrupa’da da zirveye yerleşmeyi başardı ortaya çıktı. Peki Türkiye’de durumlar nasıl? Yani Çinli üretici Türkiye pazarında da liderliği ele geçirmeyi başardı mı?

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XIAOMI Mİ, SAMSUNG MU?

Bir süre önce Xiaomi’nin Türkiye pazarında lider olduğuna dair bazı iddialar ortaya atılmıştı. Hatta bu iddiaların sonrasında Samsung devreye girmiş ve Türkiye pazarında lider olduğunu açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de satışa sunulacak olan bazı yeni Xiaomi modelleri tanıtılmıştı. Bu tanıtım esnasında Xiaomi lider olduğu pazarları açıkladı. Nitekim bu pazarlar arasında Türkiye yer almıyordu. Bu da Xiaomi’in Türkiye pazarında birinci olmadığı anlamına geliyor.

Görünen o ki Türkiye pazarında lider olan isim yine Samsung. En azından aksi kanıtlanana kadar, yaygın görüş bu. Bakalım Xiaomi’den bu konu hakkında ek bir açıklama gelecek mi? Bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi Türkiye
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