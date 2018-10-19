Akıllı telefonlarla uyumlu robot parmak geliştirildi

MobiLimb ismi verilen teknoloji ile telefon bir masa üzerinde ilerleyebiliyor, mesaj geldiğinde parmak kaldırabiliyor, oyunlar ve uygulamalarla uyumlu çalışabiliyor.
Marc Teyssier isimli doktora öğrencisi daha kişisel etkileşimler için parmağın telefonu tutan ele dokunabildiğini de belirtiyor.
BBC'ye konuşan Teyssier, bu tasarımı görenlerin, parmağı "değişik ve korkutucu" bulduğunu ama zamanla bunun değişmesini umduğunu söyledi.
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