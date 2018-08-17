Akıllı telefonunuz sizi yarı yolda bıraktığında neler yapılmalı?

Daha da doğrusu telefonunuzu servise götürmeden önce onu düzeltmenin bir yolu var mı? Bu yazımızda telefonunuzun size oluşturacağı stresten nasıl kaçabileceğini anlatacağız.

1- Yeniden Başlat

Çoğumuz akıllı telefonlarımızı hiç kapatmadan çalıştırıyoruz. Telefonunuz haftalardır hatta belki de aylardır durmadan çalışıyor ise ve bir uygulama çalışmıyor, telefonunuz yavaş tepki veriyorsa, en basit çözüm olan yeniden başlat ile telefonunuzu eski hale getirmeye çalışabilirsiniz.

2- Hafızayı Kontrol Edin

Akıllı telefonlarımızın hafızaları her geçen gün yeni uygulamalar, yüksek kalitede müzikler ve videolar ile doldurarak performansını düşürüyoruz. Bazı durumlarda telefon işlemci sisteminin en güncelini bile indiremeyebilirsiniz. Bu yüzden hep biraz da olsa boş alan tutmanız gerekiyor. Ayarlar bölümünden hafızanızın doluluğuna bakabilir, ‘Bellek Temizleme’ opsiyonunu kullanarak gereksiz dokümanları telefonlarınızdan arındırabilirsiniz.

3- Format Atmak

Hepimizin duymaktan en çok korktuğu çözümlerden biri de format atmak olabilir. Servise gitmeden yazılım problemleri kökünden çözebileceğiniz bu adımla beraber tüm bilgilerinizi kaybedersiniz. Eğer servise gitmek yerine bu adımı kullanmaya karar verirseniz bilgilerinizi yedeklediğinizden emin olun!