Akıllı telefonunuz sizi yarı yolda bıraktığında neler yapılmalı?

Daha da doğrusu telefonunuzu servise götürmeden önce onu düzeltmenin bir yolu var mı? Bu yazımızda telefonunuzun size oluşturacağı stresten nasıl kaçabileceğini anlatacağız.
1- Yeniden Başlat
Çoğumuz akıllı telefonlarımızı hiç kapatmadan çalıştırıyoruz. Telefonunuz haftalardır hatta belki de aylardır durmadan çalışıyor ise ve bir uygulama çalışmıyor, telefonunuz yavaş tepki veriyorsa, en basit çözüm olan yeniden başlat ile telefonunuzu eski hale getirmeye çalışabilirsiniz.
2- Hafızayı Kontrol Edin
Akıllı telefonlarımızın hafızaları her geçen gün yeni uygulamalar, yüksek kalitede müzikler ve videolar ile doldurarak performansını düşürüyoruz. Bazı durumlarda telefon işlemci sisteminin en güncelini bile indiremeyebilirsiniz. Bu yüzden hep biraz da olsa boş alan tutmanız gerekiyor. Ayarlar bölümünden hafızanızın doluluğuna bakabilir, ‘Bellek Temizleme’ opsiyonunu kullanarak gereksiz dokümanları telefonlarınızdan arındırabilirsiniz.
3- Format Atmak
Hepimizin duymaktan en çok korktuğu çözümlerden biri de format atmak olabilir. Servise gitmeden yazılım problemleri kökünden çözebileceğiniz bu adımla beraber tüm bilgilerinizi kaybedersiniz. Eğer servise gitmek yerine bu adımı kullanmaya karar verirseniz bilgilerinizi yedeklediğinizden emin olun!
Servise Gidin!
Evet biliyoruz bazılarımız için acı bir süreç olarak görünse de en etkili çözümlerden biri servise gitmek.
Fakat, HUAWEI gibi üreticiler gözünüzde büyüyen bu süreci kolaylaştırmakla kalmıyor aynı zamanda da zaman kaybının önüne geçiyor.
HiCare uygulaması sayesinde yetkili bir servis elemanı ile sohbet edip sorununuza çözüm bulabiliyorsunuz. Hatta Premium telefonlar için sunulan VIP servis hizmeti tüm bu servis hizmetini kullanıcıya götürüyor.
Öyle ki Randevu almak, kuyrukta beklemek ya da herhangi bir bilinmeyenle uğraşmak istemiyorsanız, ücretsiz olarak adresinizden alınan telefonunuz hızlıca teknik serviste onarım sürecine giriyor ve en kısa süre zarfında sizlere geri teslim ediliyor.
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