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Akıllı TV modellerine yeni bir soluk kazandıracak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.07.2020 13:55 | Son Güncelleme

Wi-Fi 6 destekli ilk TV işlemcisi MediaTek S900 tanıtıldı. İşte özellikleri...

Akıllı TV modellerine yeni bir soluk kazandıracak

Telefonlar için yonga seti üreten Mediatek gözünü şimdi de akıllı TV modellerine dikti. Dünyanın ilk ve tek Wi-Fi 6 destekli MediaTek S900 işlemcisi ile karşımıza çıkan yonga seti üreticisi, sunduğu özellikler ile geleceğin görüntüleme teknolojisinin nasıl olacağının sinyallerini veriyor.

MediaTek’in S900’ü üst segment akıllı TV’ler için geliştirildi. 8K çözünürlük işleme yetisine sahip olan bu model, Samsung’un 8K OLED TV modeline güç verecek. Bu yonga seti videolardan gelen dijital sinyalleri ekranda oynatılmaya uygun görüntü sinyallerine dönüştürebiliyor.

Yonga seti üzerindeki işlemciler sayesinde  netlik, renk üretimi, kontrast ve hareket dengelemesini sağlanarak video anlık olarak optimize ediliyor. Wi-Fi 6 sayesinde kablosuz bağlantıda çığır açacak olan bu yonga setinde CPU, GPU ve özel bir yapay zeka (AI) birimi yer alıyor.

ARM Cortex-A73 çekirdeklerin oluşan bu yonga setinde çift çekirdek yer alıyor. 8K çözünürlük, Dolby Vision ve HDR10+ gibi modern teknolojileri destekleyen S900’de, Mali-G52 grafik birimi bulunuyor.

8K çözünürlükte 60 Hz ve 4K çözünürlükte ise 120 Hz desteği olan yonga setimiz yapay zeka özellikleri sayesinde upscale yaparak 8K olmayan görüntüleri bile iyileştiriyor. Şimdilik üst segment TV modellerini besleyecek olan S900’ün ilerleyen yıllarda orta segmente de göz kırpacağını düşünüyoruz.

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