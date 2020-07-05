Akıllı TV modellerine yeni bir soluk kazandıracak

Telefonlar için yonga seti üreten Mediatek gözünü şimdi de akıllı TV modellerine dikti. Dünyanın ilk ve tek Wi-Fi 6 destekli MediaTek S900 işlemcisi ile karşımıza çıkan yonga seti üreticisi, sunduğu özellikler ile geleceğin görüntüleme teknolojisinin nasıl olacağının sinyallerini veriyor.

MediaTek’in S900’ü üst segment akıllı TV’ler için geliştirildi. 8K çözünürlük işleme yetisine sahip olan bu model, Samsung’un 8K OLED TV modeline güç verecek. Bu yonga seti videolardan gelen dijital sinyalleri ekranda oynatılmaya uygun görüntü sinyallerine dönüştürebiliyor.

Yonga seti üzerindeki işlemciler sayesinde netlik, renk üretimi, kontrast ve hareket dengelemesini sağlanarak video anlık olarak optimize ediliyor. Wi-Fi 6 sayesinde kablosuz bağlantıda çığır açacak olan bu yonga setinde CPU, GPU ve özel bir yapay zeka (AI) birimi yer alıyor.

ARM Cortex-A73 çekirdeklerin oluşan bu yonga setinde çift çekirdek yer alıyor. 8K çözünürlük, Dolby Vision ve HDR10+ gibi modern teknolojileri destekleyen S900’de, Mali-G52 grafik birimi bulunuyor.