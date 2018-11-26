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Akıllı üretim için inovatif teknolojiler sergilenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 17:52 | Son Güncelleme

Mitsubishi Electric SPS IPC Drives Fuarı’nda dijital dönüşüme yönelik yeni nesil ürünlerini tanıtacak

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, Almanya’nın Nuremberg kentinde 27-29 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan SPS IPC Drives 2018 Fuarı’nda üretimde dijital dönüşüme imkan tanıyan yeni nesil teknolojilerini sergileyecek.

Mitsubishi Electric açıklamasına göre, Mitsubishi Electric SPS IPC Drives Fuarı’nda dijital dönüşüme yönelik yeni nesil ürünlerini tanıtacak.

Sanayi 4.0’a uyumlu akıllı üretim için fabrikalara inovatif çözümler sunan Mitsubishi Electric, mühendislik, üretim ve bakım uygulamalarını ziyaretçilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Mitsubishi Electric'in SCADA sisteminin en yeni versiyonu olan MAPS 4 (Mitsubishi Electric Adroit Process Suite 4), mühendislik uygulamaları için harcanan geliştirme sürelerinin kısaltılmasına imkan tanıyor. Nesneye dayalı fonksiyonlarıyla öne çıkan MAPS 4, Mitsubishi Electric markalı cihazların yanı sıra farklı markalara yönelik ekipmanları da hızlı ve kolay bir biçimde sisteme entegre edebiliyor. Yaşam Çevrimi Yönetimi aracı ise ölçeklenebilirlik özelliği sayesinde bulut bağlantısı ve yüksek esneklik sağlıyor.

Fabrika otomasyon sektöründeki inovatif ürünleriyle dikkat çeken Mitsubishi Electric, akıllı otomasyonun üretimin farklı seviyelerinde uygulanmasına olanak tanıyan çözümler sunuyor. Yeni başlayanlar için güncel SCARA robot paketiyle desteklenen entegre robotik teknoloji, optimum intralojistik için Smart Carriage teknolojisiyle geliştirilen Lineer Transfer Sistemi (LTS) ve daha etkili enerji yönetimi için kapsamlı MEnergy konsepti bu çözümlerin sadece bir kısmını oluşturuyor.

-Bakımda akıllı sistem yönetimi

Sanayi 4.0 çağında bakım, kestirimci bakım uygulamalarıyla üretim sisteminin korunması anlamına geliyor. Bu noktada Mitsubishi Electric, robot bakımı için entegre AR uygulamasının yanı sıra makine teşhisi için "GOT Drive" çözümünü sunuyor. Bu çözüm, servo kontrol cihazlarının ve frekans inverterlerinin friksiyon ve vibrasyon verilerini doğrudan GOT2000 serisi HMI’ya iletmesine olanak tanıyor. "GOT Mobile" fonksiyonu sayesinde ise üretim verileri herhangi bir lokasyondan sorgulanabiliyor ve alarm mesajları cep telefonu, tablet veya PC aracılığıyla alınabiliyor. Mitsubishi Electric, bu ve bunun gibi daha pek çok çözümü sayesinde şirketlerin akıllı üretim projelerinin planlanmasına ve uygulanmasına büyük destek sağlıyor.

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