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Akılllara durgunluk veren bir hırsızlık hikayesi! Yorganın altında yakalandı

10.03.2021 11:34 | Son Güncelleme:
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Akılllara durgunluk veren bir hırsızlık hikayesi! Yorganın altında yakalandı

Esenyurt’ta, evin camının kırıldığını görünce hırsız girdiğinden şüphelenen polis ekipleri, daireye girip arama yaptı. Dairenin içinde biri olduğunu fark eden ekipler, hırsızlık şüphelisini battaniyenin altında saklanırken yakaladı.

Esenyurt’ta, bir evin camının kırık olduğunu farkeden polis ekipleri durumdan şüphelenip kapıyı çaldı. İçeriden ses gelmesine rağmen kapıyı kimse açmayınca daire sahibine telefonla ulaştı ancak ev sahibinin şehir dışında olduğunu öğrenince eve girdi. Yapılan aramada hırsızı battaniye altında saklanırken yakaladı.

EV SAHİBİ ŞEHİR DIŞINDA

Olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, devriye amaçlı dolaşan yunus polisleri, 3 katlı apartmanın 1’inci katındaki evin camının kırık olduğunu görünce, hırsız girdiğinden şüphelendi. Ev sahibine ulaşan ekipler, “şehir dışındayım” yanıtını alınca izin alarak eve girmek istediler.

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POLİS TIRMANARAK İÇERİ GİRDİ

Ev sahibinden olumlu yanıt alan polisler, tırmanarak kırık camın olduğu yerden içeriye girdiler. İçeride eşyaların dağınık olduğunu gören ekipler, evde arama yapmaya başladı. Yaptıkları aramada battaniyenin altında birinin saklandığını fark eden polisler, hırsızı yakaladı. Yakalanan hırsız, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Esenyurt
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