Akıma kapılan elektrikçi öldü

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde çalıştığı fabrikanın güvenlik kameralarının kopan kablosunu tamir ederken yüksek gerilim hattına temas edip, akıma kapılan Cengiz Fedakar (38), yaşamını yitirdi. Ergene ilçesi Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında elektrikçi olarak çalışan Cengiz Fedakar, işletmenin arka kısmındaki güvenlik kameralarının kopan kablosunu tamir etmek için çatıya çıktı. Fedakar, iddiaya göre, kamera kablosunu yüksek gerilim kablosunun üzerinden atmak isterken elektrik akımına kapıldı, büyük bir patlama meydana geldi. Fabrikanın güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatıdan indirilen Fedakar, ambulansla kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

