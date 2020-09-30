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Akıma kapılan inşaat işçisi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 13:00 | Son Güncelleme

Adana’da aydınlatma direğine çıkan inşaat işçisi akıma kapılarak hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da aydınlatma direğine çıkan inşaat işçisi akıma kapılarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta çalışan Ammar Kurdo (25) saat 11.00 sıralarında inşaatın yanında bulunan aydınlatma direğine çıktı. Kudro bu sırada akıma kapılarak yere düştü. İnşaatta çalışan arkadaşları hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kurdo’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kurdo’nun olay yerine gelen babası ve kardeşi gözyaşlarına boğuldu.
Olay yerine gelen polis ise olayın nasıl meydana geldiğini araştırmaya başladı. Kurdo’nun cenazesi ilk incelemenin ardından otopsi yapılması için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Ammar Kurdo’nun aydınlatma direğine neden çıktığı araştırılıyor.

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