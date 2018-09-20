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Akıma kapılan işçi, hastaneye giderken kalp krizi geçirerek öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 14:00 | Son Güncelleme

Akıma kapılan işçi, hastaneye giderken kalp krizi geçirerek öldü

Aydın'ın Didim ilçesinde elektrik akımına kapılan ve ardından aracıyla hastane gitmeye çalışan işçi, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mavişehir Mahallesi'nde elektrik tamiri yapan 53 yaşındaki Murat Tutuş, akıma kapıldı. Tutuş, daha sonra otomobiline binerek hastaneye gitmek istedi. Hastane yolunda kalp krizi geçiren Tutuş, yaşamını yitirdi.

Tutuş'u otomobilinde hareketsiz gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekibine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede, kalp krizi geçiren Tutuş'un öldüğü belirlendi.

Savcılık incelemesinin ardından Tutuş'un cenazesi, önce Didim Devlet Hastanesi morguna, ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
akım elektrik işçi

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