Akıma kapılan işçi hayatını kaybetti

Mehmet DOĞANER/ERDEMLI (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Erdemli ilçesinde, sera onarımı yapan Süleyman Gökçen (38) elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Gücüş Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde onarım için seranın çatısına çıkan Süleyman Gökçen, kullandığı metal malzemelerin elektrik hattına temas etmesi nedeniyle akımına kapıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, yaralı Süleyman Gökçen’i Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Gökçen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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