Akıma kapılan saksağan, yangına neden oldu

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da yüksek gerilim hattı direğinde akıma kapılan saksağan, yere düşüp, otları tutuşturdu. Küçük çaplı yangın, elektrik dağıtım şirketi çalışanları tarafından söndürüldü.

​Karaman- Bucakışla karayolunun 3'üncü kilometresinde, yol kenarındaki yüksek gerilim hattı direğine konan saksağan, elektrik akımın kapıldı. Direkten düşen kuş, yerdeki kuru otların tutuşmasına neden oldu. Bu sırada bölgede bulunan elektrik dağıtım şirketi çalışanları, yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

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