HABER

Akıma kapılan su tesisatçısı, yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2018 17:36 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çalıştığı otelin bahçesindeki suyu tahliye etmek isterken, elektrik akımına kapılan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Gök (30) yaşamını yitirdi.

Akıma kapılan su tesisatçısı, yaşamını yitirdi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çalıştığı otelin bahçesindeki suyu tahliye etmek isterken, elektrik akımına kapılan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Gök (30) yaşamını yitirdi.
Manavgat'ta 5 yıldızlı bir otelde su tesisatçısı olarak çalışan Mehmet Gök, saat 14.30 sıralarında otelin bahçesinde biriken suyu tahliye etmek için motopompla çalışmaya başladı. İddiaya göre motopomptaki kaçak nedeniyle akıma kapılan Mehmet Gök, ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mehmet Gök, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda yaşamını yitirdi.
'KIZIMIZA DOYAMADI'
Eşi Kübra Gök ve yakınları acı haberi alıp hastaneye geldi. Kübra Gök hastane koridorlarında gözyaşı dökerken, "Şaka yapıyor, benim eşim ölmedi. O bizi bırakmaz, bırakamaz. Kızımıza doyamadı, çocuklarını çok severdi" diye feryat etti.
Mehmet Gök'ün cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu. Savcının incelemesinin ardından cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Mehmet Gök'ün 4 yaşında erkek ve 3 aylık bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Akıma kapılan su tesisatçısı, yaşamını yitirdi

PARTNERAntalya'da kilisede gizemli iskeletlerAntalya'da kilisede gizemli iskeletler
İzmir'in Foça ilçesinde plajda skandal!İzmir'in Foça ilçesinde plajda skandal!
31 aracın karıştığı kazaya yol açan TIR sürücüsü gözaltında (2)31 aracın karıştığı kazaya yol açan TIR sürücüsü gözaltında (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'de dikkat çeken atamaya Türkiye'den ilk yorum

ABD'de dikkat çeken atamaya Türkiye'den ilk yorum

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

Fenerbahçe Yannick Bolasie ve Thomas Vermaelen için bir kez daha görüşecek

Fenerbahçe Yannick Bolasie ve Thomas Vermaelen için bir kez daha görüşecek

Ünlü isimlerin gerçek aşkları

Ünlü isimlerin gerçek aşkları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert mesajlar

Suudi Kralı'ndan YPG'ye 100 milyonluk destek! ABD'den 'teşekkür' açıklaması

Suudi Kralı'ndan YPG'ye 100 milyonluk destek! ABD'den 'teşekkür' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'in Foça ilçesinde plajda skandal!

İzmir'in Foça ilçesinde plajda skandal!

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

Cüzdanı çalındı, E-Devlet'e girince şaşkına döndü!

Cüzdanı çalındı, E-Devlet'e girince şaşkına döndü!

Düzce'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Düzce'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma

Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.