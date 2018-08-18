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Akıma kapılan su tesisatçısı, yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2018 19:57 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çalıştığı otelin bahçesindeki suyu tahliye etmek isterken, elektrik akımına kapılan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Gök (30) yaşamını yitirdi.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çalıştığı otelin bahçesindeki suyu tahliye etmek isterken, elektrik akımına kapılan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Gök (30) yaşamını yitirdi. Manavgat'ta 5 yıldızlı bir otelde su tesisatçısı olarak çalışan Mehmet Gök, saat 14.30 sıralarında otelin bahçesinde biriken suyu tahliye etmek için motopompla çalışmaya başladı. İddiaya göre motopomptaki kaçak nedeniyle akıma kapılan Mehmet Gök, ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mehmet Gök, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda yaşamını yitirdi. 'KIZIMIZA DOYAMADI' Eşi Kübra Gök ve yakınları acı haberi alıp hastaneye geldi. Kübra Gök hastane koridorlarında gözyaşı dökerken, "Şaka yapıyor, benim eşim ölmedi. O bizi bırakmaz, bırakamaz. Kızımıza doyamadı, çocuklarını çok severdi" diye feryat etti. Mehmet Gök'ün cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu. Savcının incelemesinin ardından cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Mehmet Gök'ün 4 yaşında erkek ve 3 aylık bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

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