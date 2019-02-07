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Akıma kapılıp ölen ortaokul öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 15:43 | Son Güncelleme

BURSA’da babasına yemek götürdüğü binanın çatısında yüksek gerilim hattıyla teması sonucu akıma kapılıp ağır yaralanan, tedavi gördüğü hastanede bir hafta sonra yaşamı savaşını kaybeden ortaokul öğrencisi Ömer Demet (15), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Akıma kapılıp ölen ortaokul öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA’da babasına yemek götürdüğü binanın çatısında yüksek gerilim hattıyla teması sonucu akıma kapılıp ağır yaralanan, tedavi gördüğü hastanede bir hafta sonra yaşamı savaşını kaybeden ortaokul öğrencisi Ömer Demet (15), gözyaşları arasında toprağa verildi.
​Olay, 30 Ocak günü Hamitler Mahallesi Havran Sokak'ta meydana geldi. Ortaokul 8’inci sınıf öğrencisi Ömer Demet, 3 katlı bir binanın çatısının yapımında çalışan babası Tuncay Demet'e öğle yemeği götürdü. Çatıya çıkan Demet, binanın üzerinden geçen yüksek gerilim hattıyla temas edince akıma kapıldı. Tuncay Demet de oğlunu kurtarmak için müdahale etti. Ağır yaralanan Ömer Demet ile parmaklarında yanıklar oluşan babası Tuncay Demet için ambulans çağırıldı.
Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ömer Demet, buradan da Kocaeli’nin Derince ilçesindeki yanık ünitesine sevk edildi. Tedavisi süren Ömer Demet, dün gece yaşamını yitirdi.
Ailesi tarafından teslim alınan Demet'in cenazesi, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'ne getirildi. Güneştepe Camii’nde Ömer Demet için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazede baba Tuncay Demet'in güçlükle ayakta durabildiği görüldü.
Namazının ardından Ömer Demet, Hamitler Kent Mezarlığı’nda yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Akıma kapılıp ölen ortaokul öğrencisi son yolculuğuna uğurlandıAkıma kapılıp ölen ortaokul öğrencisi son yolculuğuna uğurlandıAkıma kapılıp ölen ortaokul öğrencisi son yolculuğuna uğurlandıAkıma kapılıp ölen ortaokul öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

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