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Akımına kapılan genç öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 23:51 | Son Güncelleme

ERZİNCAN'da, dayısına ait tavuk kümesindeki ampulü değiştirmek isteyen Ruhi Altay (21), akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Akımına kapılan genç öldü

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da, dayısına ait tavuk kümesindeki ampulü değiştirmek isteyen Ruhi Altay (21), akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Akyazı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dayısına ait tavuk kümesindeki ampulü değiştirmek isteyen Ruhi Altay, akıma kapıldı. İhbar üzenine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Altay, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ruhi Altay, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayı duyan gencin yakınları hastaneye gelerek sinir krizi geçirdi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Akımına kapılan genç öldüAkımına kapılan genç öldüAkımına kapılan genç öldü

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