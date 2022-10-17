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Akın akın Antalya'ya geliyorlar! Sayı 12 milyonu aştı

17.10.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Valiliğinin verilerine göre 1 Ocak- 16 Ekim tarihleri arasında kente gelen turist sayısı 12 milyonu aştı. Turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artış gösterdi. Ekim ayında ise kenti 959 bin 359 kişi ziyaret etti.

Akın akın Antalya'ya geliyorlar! Sayı 12 milyonu aştı

Antalya'ya turist akını yaşanıyor. 1 Ocak-16 ekim verilerine göre kente 12 milyon turist geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre 51'lik bir artış yaşanırken, 1-16 Ekim tarihlerinde kenti 959 bin 359 kişi ziyaret etti.

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VALİLİK VERİLERİ AÇIKLADI

Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya'da, 2022 yılı turizm verilerindeki artış sürüyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, 1 Ocak- 16 Ekim tarihleri arasında kenti hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı, 12 milyon 42 bin 468 oldu. Bu yılın turizm verileri, geçen yılın 1 Ocak-16 Ekim dönemine göre yüzde 51 artış gösterdi. Geçen yılın aynı döneminde kente 7 milyon 975 bin 643 turist gelmiş. 2022 verileri, önceki 2 yılın aynı döneminin toplamını geride bıraktı.

EKİM AYINDA 1 MİLYONA YAKIN KİŞİ GELDİ

Ekim ayı verileri de dikkat çekti. 2021 yılının 1-16 Ekim tarihleri arasında 959 bin 359 kişi, kenti ziyaret etmişti. Bu sayı, 2022 yılının aynı döneminde 1 milyon 15 bin 375 olarak gerçekleşti. Geçen yıla göre artış oranı ise yüzde 6 oldu.

Kaynak: DHA

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antalya turist
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