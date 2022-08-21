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Akın akın Artvin'e geliyorlar! Özellikle sıvı yağ ve toz şekere talep çok: "Karınca ticareti yapıyorlar"

21.08.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'in Kemalpaşa ilçesi alışveriş için günübirlik gelen Gürcülerin akınına uğruyor. Gürcüler, zincir marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturup, özellikle koli koli sıvı yağ alarak kendi ülkelerine dönüyor. Gürcüler, özellikle kolilerce sıvı yağ ile kilolarca şeker alıyor. Konuyla ilgili konuşan Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, "Ağırlıklı olarak sıvı yağ ve toz şekere talep çok dikkat çekiyor. Karınca ticareti yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Akın akın Artvin'e geliyorlar! Özellikle sıvı yağ ve toz şekere talep çok: "Karınca ticareti yapıyorlar"

Artvin'in Kemalpaşa ilçesine günübirlik gelen Gürcüler, zincir marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturup, özellikle koli koli sıvı yağ alarak kendi ülkelerine dönüyor. İlçe alışveriş için günübirlik gelen Gürcülerin akınına uğruyor. Türkiye ile Gürcistan arasındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan geçerek, sınıra en yakın yerleşim yeri Kemalpaşa'ya ulaşan Gürcüler, kendi ülkelerine göre çok daha ucuz olan gıda maddelerine ulaşabilmek için market önlerinde kuyruklar oluşturuyor. Daha çok zincir marketleri tercih eden Gürcüler, özellikle kolilerce sıvı yağ ile kilolarca şeker alıyor.

'KARINCA TİCARETİ YAPIYORLAR'

Son yıllarda perakende satışların arttığını ve Sarp Sınır Kapısı'ndan geçen çok sayıda kişinin Artvin'in Kemalpaşa, Hopa, Arhavi ilçeleri ile Rize'nin Fındıklı ilçesinde alışveriş yaptığını belirten Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, "Bu yoğunluğun asıl sebebi; Gürcistan tarafının alım gücünün yükselmiş olması, bizim ürünlerimizin fiyatlarının onlara daha cazip gelmesi. Ağırlıklı olarak sıvı yağ ve toz şekere talep çok dikkat çekiyor. Karınca ticareti yapıyorlar. Bu ürünleri, özellikle zincir mağazalardan alarak, götürmekteler. Bizim tarafımızdan sevindirici olan yanı, ülkemizden alıyor olmaları. Bir ihracat gibi düşünebiliriz. Bu alışverişlerin yerel esnafa da yansımasını istiyoruz" dedi.

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'YAĞLARI BOŞALTMAYA BAŞLADILAR'

Sarp Sınır Kapısı'nda esnaflık yapan Emirhan Kavak da "Türk lirasının değer kaybetmesi ile beraber Gürcü vatandaşlar, buraya gelerek yağ ticaretine başladı. En yakın ilçemiz Kemalpaşa'ya gelerek, zincir marketlerden yağları boşaltmaya başladılar. 15 lari verip, karşılığında 100 TL para alıyorlar. Ürünlerde yarı yarıya fark olduğu için gelip buradan almayı tercih ediyorlar. Hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyorlar hem de Gürcistan'da satarak kar ediyorlar. Yağın yanında tüm market alışverişlerini de buradan yapıyorlar" diye konuştu.

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'TÜRKİYE'DEKİ ÜRÜNLERİ UCUZ BULUYORLAR'

Kemalpaşa'da taksici Kubilay Veziroğlu ise "Bu yoğunluğun sebebi; Gürcistan parasının değer kazanması. Türkiye'deki ürünleri, ucuz bularak, buradan alışveriş yapıyorlar. 100 lari bozdurdukları zaman Türkiye'de 600-650 TL'ye denk geliyor. Onlar için güzel bir miktar. Gelip bütün alışverişini yapıyorlar, çoğu da bu işin ticaretini yapıyor. Yağını, makarnasını, salçasını buradan alıp, Gürcistan'da satıyorlar. Çok ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Özellikle hafta sonları bu yoğunluk daha da artıyor. Burada da esnaf kazanıyor" dedi.

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Sarp Sınır Kapısı'nda kağıt toplayan Bayram Gökkaya da "Burada her gün en az 500 yağ kolisi topluyorum. Bir kişinin sadece 116 tane yağ getirdiğini saydım. Bu her gün böyle devam ediyor. 2 aydır yoğun bir şekilde yağ ticareti var. Burada zincir marketlerde yağ kalmıyor" diye konuştu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Artvin gürcü sıvı yağ toz şeker
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