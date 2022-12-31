HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Akın akın geldiler! 2023'e saatler kala İstiklal Caddesi'nde yoğunluk

Akın akın geldiler! 2023'e saatler kala İstiklal Caddesi'nde yoğunluk

31.12.2022 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yıla saatler kala İstanbul'daki Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu. Öte yandan polisler, meydanda ve İstiklal Caddesi'nde güvenliği sağlamak için devriyelerini sıklaştırdı.

Akın akın geldiler! 2023'e saatler kala İstiklal Caddesi'nde yoğunluk

İstanbul'un turistik mekanlarından Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'nde yeni yıla saatler kala yoğunluk arttı.

Dünyada 2023 coşkusu! Herkesten önce girdiler Dünyada 2023 coşkusu! Herkesten önce girdiler

Yılbaşı kutlamaları için yerli, yabancı binlerce kişi, kentin en işlek noktalarından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne geldi.

İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık nedeniyle ziyaretçiler yürümekte güçlük çekti.

1

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Cadde ve meydan girişindeki güvenlik kontrol noktalarında çanta ve üst araması yapıldı.

Polis, meydanda ve İstiklal Caddesi'nde güvenliği sağlamak için devriye gezdi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baba ve oğlunu ayıran feci kaza! Şarampole yuvarlandılar...Baba ve oğlunu ayıran feci kaza! Şarampole yuvarlandılar...
ATM'den çektikleri paraya bakınca gözlerine inanamadılarATM'den çektikleri paraya bakınca gözlerine inanamadılar
Yer: Ankara! İnşaat sırasında bulundu, 'gizemli' tünel korkuya yol açtıYer: Ankara! İnşaat sırasında bulundu, 'gizemli' tünel korkuya yol açtı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul İstiklal Caddesi taksim meydan

En Çok Okunan Haberler

VAR konuşmaları ortaya çıktı! Tarihte görülmemiş ceza...

VAR konuşmaları ortaya çıktı! Tarihte görülmemiş ceza...

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinde 3 gözaltı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinde 3 gözaltı

Son dakika: Doğal gaza yüzde 42 indirim! Erdoğan duyurdu: İbadethane, cemevi, konut, sanayi...

Son dakika: Doğal gaza yüzde 42 indirim! Erdoğan duyurdu: İbadethane, cemevi, konut, sanayi...

Kılıçdaroğlu: ‘Şaşkınlıkla izleyeceksiniz! Bir fırtına geliyor…’

Kılıçdaroğlu: ‘Şaşkınlıkla izleyeceksiniz! Bir fırtına geliyor…’

Vatikan duyurdu! Hayatını kaybetti

Vatikan duyurdu! Hayatını kaybetti

Veli, öğretmeni yumrukladı! 'Eşine mesaj atmasına çıldırmış'

Veli, öğretmeni yumrukladı! 'Eşine mesaj atmasına çıldırmış'

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Yılın son günü kendinize airfryer hediye etmeye ne dersiniz? "İyi ki aldım." diyeceksiniz!

Yılın son günü kendinize airfryer hediye etmeye ne dersiniz? "İyi ki aldım." diyeceksiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.