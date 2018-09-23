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Akın akın geldiler! Havadan görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2018 19:50 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne alınan, 700 yıllık Osmanlı sivil mimarisini bozulmadan günümüze taşıyan Cumalıkızık, hafta sonu yüzlerce ziyaretçinin akınına uğradı.

Merkez Yıldırım ilçesine bağlı köy iken, sonradan mahalle statüsüne geçen yaklaşık 700 nüfuslu Cumalıkızık, tarihi, kültürel ve doğal değerleriyle özgün yapısını koruyor.

Akın akın geldiler! Havadan görüntülendi

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Son yıllarda çekilen dizi ve filmlerin ardından popülerliği artan mahallede, tarihi evlerin yanı sıra yürüyüş yolları, müze, 55 yeme-içme mekanı ile 130 hediyelik ürün tezgahı bulunuyor.
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Uludağ'ın eteklerinde yer alan mahalleyi hafta sonu tatilini fırsat bilerek ziyarete gelen yüzlerce kişi, tarihi evlerde kahvaltı yapıp, gezme fırsatı buldu.
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Cumalıkızık'taki tarihi bir evde kahvaltı salonu işletmeciliği yapan Sultan Uçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonunun sonlarına yaklaşılmasına rağmen halen ziyaretçilerin geldiğini söyledi.
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Bu yoğunluğun kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Uçak, "İnsanların hazırladığımız kahvaltılara ve köyümüze gösterdikleri ilgiliden memnunuz." dedi.
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Vatandaşlardan Şevki Yılmaz da metini duyduğu Cumalıkızık'ın ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, "Bir türlü kısmet olmuyordu buraya gelmek. Çocukların da ısrarıyla ilk defa geldik. İnanılmaz yoğunluk var." diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
UNESCO Birleşmiş Milletler osmanlı Cumalıkızık

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