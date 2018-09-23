Merkez Yıldırım ilçesine bağlı köy iken, sonradan mahalle statüsüne geçen yaklaşık 700 nüfuslu Cumalıkızık, tarihi, kültürel ve doğal değerleriyle özgün yapısını koruyor.

Akın akın geldiler! Havadan görüntülendi

1 / 8 Son yıllarda çekilen dizi ve filmlerin ardından popülerliği artan mahallede, tarihi evlerin yanı sıra yürüyüş yolları, müze, 55 yeme-içme mekanı ile 130 hediyelik ürün tezgahı bulunuyor.

2 / 8 Uludağ'ın eteklerinde yer alan mahalleyi hafta sonu tatilini fırsat bilerek ziyarete gelen yüzlerce kişi, tarihi evlerde kahvaltı yapıp, gezme fırsatı buldu.

3 / 8 Cumalıkızık'taki tarihi bir evde kahvaltı salonu işletmeciliği yapan Sultan Uçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonunun sonlarına yaklaşılmasına rağmen halen ziyaretçilerin geldiğini söyledi.

4 / 8 Bu yoğunluğun kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Uçak, "İnsanların hazırladığımız kahvaltılara ve köyümüze gösterdikleri ilgiliden memnunuz." dedi.

5 / 8 Vatandaşlardan Şevki Yılmaz da metini duyduğu Cumalıkızık'ın ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, "Bir türlü kısmet olmuyordu buraya gelmek. Çocukların da ısrarıyla ilk defa geldik. İnanılmaz yoğunluk var." diye konuştu.

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